Sony Playstation 5 :

Saison 1 de Call of Duty: Guerre froide Black Ops est déjà très proche. C’est tout nouveau Mercredi 16 décembre 2020 en Espagne et dans le monde et parmi beaucoup d’autres actualités, il a été confirmé sur le blog Activision que le goulag de Call of Duty: Warzone vous allez avoir un lifting des plus intéressants. Comme vous le savez, l’expérience Battle Royale sera également intégrée à partir de ce jour avec Black Ops Cold War, mise à jour dans divers domaines (par exemple avec une nouvelle carte; Rebirth Island).

Il en sera de même pour le nouveau Goulag de Warzone à Verdansk

De Treyarch ils sont clairs, il est temps de sortir des douches froides du Goulag à Verdansk. Les prisonniers de Warzone seront désormais traîné dans une salle d’interrogatoire, attaché à une chaise et jeté dans un tout nouveau goulag. Ce mécanisme de titre sera repensé pour apporter une arène totalement différente, bien que les règles de combat 1vs1 resteront similaires.

Le nouveau scénario sera assez familier à de nombreux joueurs puisqu’il s’agit d’un reconstruire les Soviets de NuketownLe design est un réplique de fortune de la carte originale de Nuketown, avec les intérieurs de la maison et la cour arrière barricadée, concentrant le duel sur une arène centrale confinée. traverser ou autour du bus garé et du faux camion pour atteindre son objectif, ou risquer de grimper sur l’un des auvents de la maison pour obtenir des lignes de vue solides à travers la zone. aura une seconde chance à Verdansk.

Rebirth Island aura un nouveau Goulag

Comme si cela ne suffisait pas, Activision et Treyarch ont également confirmé que obtenir un deuxième goulag à découvrir pour la nouvelle carte Rebirth Island. C’est bien en dessous de la surface du bloc de prisonniers de l’île. Il s’agit de une nouvelle arène sinistre, un lieu classé dans lequel certains prisonniers ont été utilisés dans le cadre des expériences de Persée sur le plan de renverser la vapeur de la guerre froide.

Cette nouvelle expérience est se concentre également sur le 1vs1Début des prisonniers de la zone de guerre au bout de l’un des deux couloirs parallèlement au hall central, ces chemins offrent un parcours rapide à travers le sol, mais les deux ont un détecteur de métaux à activer chaque fois qu’un opérateur passe, ajoutant un élément de stratégie supplémentaire à ce duel intense pour la survie. ils peuvent encore jeter des pierres à l’arène en attendant leur chance pour une seconde chance.

Rapport officiel. La première saison de #BlackOpsColdWar arrive le 16 décembre. pic.twitter.com/TCcBZl1SBs— Call of Duty Espaa (@CallofDutyES) 11 décembre 2020

N’oubliez pas que tous ces contenus et bien d’autres viendront ce 16 décembre 2020. Call of Duty: Warzone est un jeu de tir à la première personne et multijoueur de Battle Royale d’Activision. Vous pouvez lire notre critique pour en savoir plus sur le jeu, et si vous cherchez aide à gagner tes parties, n’hésitez pas à visiter notre guide complet de trucs et astuces.