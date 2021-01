Sony Playstation 5 :

Bien que Capcom ne l’ait pas encore officialisé, toutes les rumeurs suggèrent que Resident Evil 4 Remake est en développement dans le sens de ce que la société a fait avec Resident Evil 2 Remake et Resident Evil 3 Remake. Plusieurs fuites ont pointé dans cette direction, bien que les dernières informations parlent du sens de cette réinterprétation ayant subi un changement radical.

C’est le portail spécialisé VGC qui a rendu compte de ce changement. Apparemment, et selon des sources proches du projet, le remake de Resident Evil 4 n’est plus entre les mains de M-Two, Le studio interne de Capcom dirigé par Tatsuya minami, ex de PlatinumGames. Il semble que l’éditeur ait décidé de réduire ses pouvoirs pour désaccords dans la direction créative du remake.

Différentes visions créatives

M-Two a déjà travaillé sur Resident Evil 3 Remake, au moins partiellement, et aurait jusqu’à présent été chargé de faire quelque chose de similaire avec le quatrième opus numéroté de la saga d’horreur. Cependant Dans la dernière révision du projet, Capcom aurait pris la décision de cesser d’avoir M-Two comme studio principal et de passer la direction du remake à Division 1, le studio interne responsable des sagas Resident Evil et Devil May Cry.

Il n’a pas été précisé quels ont été les désaccords entre les visions créatives de M-Two et Capcom, mais apparemment le studio voulait garder une ligne beaucoup plus proche du jeu originaltandis que Capcom veut quelque chose de plus innovant sans négliger la formule originale. Selon VGC, M-Two craignait que le remake de Resident Evil 4 s’éloigne aussi loin de l’original que Resident Evil 3 Remake, quelque chose qui a été critiqué par les fans, alors que Capcom recherchait une approche originale du concept original, comme l’intégration de M. X dans Resident Evil 2 Remake.

Ce changement radical de production aurait forcé redémarrer le développement de Resident Evil 4 Remake, ce qui signifie bien sûr que sa sortie sera également affectée: la source originale en parle Ne sera pas lancé avant au moins 2023. Apparemment, quelque chose de similaire s’est produit lors du développement des deux remakes précédents.