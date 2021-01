Sony Playstation 5 :

Dans le cadre des activités de Capcom pour célébrer le 25e anniversaire de Resident Evil, en plus de la nouvelle bande-annonce de Resident Evil 8: Village, de la démo spéciale PS5 et de l’annonce de Resident Evil Re: Verse, la société a annoncé une collaboration avec Ubisoft pour apporter leur saga d’horreur de survie populaire à The Division 2. Bien que peu de détails aient été révélés, ceux qui se connectent simplement au jeu en ligne de Massive recevront un look inspiré de l’uniforme de police de Leon Kennedy, l’un des protagonistes qui ont fait leurs débuts dans Resident Evil 2.

Comme vous pouvez le voir dans la bande-annonce, l’événement -du 2 au 15 février- récompense avec plus d’apparitions Inspiré par d’autres personnages, comme Jill Valentine dans son look original, des skins d’armes et d’autres objets tirés de Resident Evil.

Tom Clancy’s The Division 2, sorti en 2019, déplacé le stock de l’original à Manhattan à Washington DC et cela nous place de nouveau devant un jeu de rôle et des fusillades se déroulant dans un avenir où l’humanité doit survivre au fléau d’un virus qui a dévasté la structure du gouvernement et de la société.

Resident Evil 8 Village également pour PS4 et Xbox One

L’une des nouvelles révélées lors de la présentation de Capcom était la date de sortie de Resident Evil 8, qui arrivera le 7 mai et ajouter les deux consoles de la génération précédente: PC, PlayStation 5, Xbox Series X / S, PlayStation 4 et Xbox One. Les utilisateurs de PS4 et Xbox One peuvent mettre à jour leur jeu gratuitement vers les nouvelles consoles. Resident Evil Re: Verse, un multijoueur jusqu’à six joueurs inclus dans Resident Evil 8; c’est un match à mort tous contre tous à la troisième personne mettant en vedette les personnages les plus connus de la saga.