Il y a à peine une semaine, lors des Game Awards, nous avons pu voir pour la première fois Ghosts n Goblins Resurrection, le nouvel épisode de l’un des jeux les plus classiques et les plus appréciés du genre de plateformes pour revenir de la main de Capcom exclusivement pour Nintendo Switch mis en vente en Espagne le 25 février 2021.

Après une brève bande-annonce avec un peu de gameplay que nous avons pu voir dans sa présentation, de nombreux amateurs de plate-forme ont eu envie de voir davantage le jeu en action, ce qu’ils pourront heureusement faire aujourd’hui puisque Capcom nous a. montré quelques minutes de gameplay de la première démo du jeu dans une vidéo que vous pourrez un peu plus loin dans ces lignes.

Plus précisément, Capcom a montré cette démo du jeu en Capcom TV, une émission de 3 heures destinée au public japonais dans laquelle ils montrent l’actualité de différents titres parmi lesquels figurait ce Ghosts n Goblins Resurrection:

Comme vous pouvez le voir, tout ce qui se passe dans le gameplay sera familier à ceux qui connaissent la saga, avec Arthur (son protagoniste) sauter en éliminant les zombies, des oiseaux hostiles et même «élagués» certaines plantes qui veulent aussi mettre fin à leur vie.

Un style visuel de livre de contes

Comme nous vous l’avons dit il y a un peu plus d’une semaine, Ghosts n Goblins Resurrection arrive pour redonner vie au roi Arthur avec un style visuel qui cette fois-ci s’inspire des livres d’histoires, sans renoncer à l’art et aux mêmes vieux ennemis et, bien sûr, à la grande difficulté qui caractérise la saga.

Capcom lui-même assure que nous serons confrontés à un jeu nostalgique qui enchantera les fans des classiques mais aussi «présentera une nouvelle génération de héros» à ce défi.