Aujourd’hui, c’est sans aucun doute une excellente nouvelle pour les fans de Resident Evil, car il y a quelques instants à peine, il a été confirmé que le 21 janvier prochain, une émission spéciale aura lieu consacrée à Resident Evil 8: Village, le nouvel épisode de cette saga d’horreur, bien que maintenant il ait également été annoncé que nous pouvons inscrivez-vous pour participer à la bêta fermée d’un nouveau jeu multijoueur basé sur cette série d’horreur et d’action.

Un nouveau Resident Evil multijoueur pour PS4 et Xbox One

Avec curiosité, La société a à peine donné des détails sur lui et la seule chose que nous savons avec certitude est que c’est un titre avec lequel ils veulent célébrer le 25e anniversaire de la saga.. Parmi d’autres données importantes, nous savons qu’il est confirmé qu’atteindre uniquement PlayStation 4 et Xbox One (au moins ce qu’est la version bêta) et que les jeux seront de 4 à 6 joueurs, bien que nous ne sachions pas s’il faut parier sur un type d’expérience coopérative, compétitive ou à mi-chemin entre les deux.

Heureusement, il ne semble pas que nous devrons attendre trop longtemps pour savoir de quoi il s’agit, car le jeu sera officiellement présenté lors de la vitrine Resident Evil susmentionnée qui aura lieu le 21 janvier à 23h00 (heure espagnole).

Si vous souhaitez vous inscrire à la bêta, il vous suffit de cliquer sur le lien suivant et de remplir le formulaire qui apparaîtra, où vous devrez sélectionner, entre autres, la plateforme sur laquelle vous souhaitez jouer.

Si vous êtes sélectionné, vous recevrez un e-mail avec l’invitation avant qu’elle n’ait lieu la phase de test entre le 28 et le 30 janvier à une heure prédéterminée que vous pouvez trouver dans le lien d’inscription que nous avons fourni.