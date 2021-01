Sony Playstation 5 :

Monster Hunter Rise est pratiquement au coin de la rue et est présenté comme l’un des jeux les plus puissants et les plus prometteurs au monde. Commutateur Nintendo pour ces premiers mois de 2021. Capcom est tellement convaincu de ce nouvel opus de la saga que n’a pas hésité à proposer aux utilisateurs de la console une démo gratuite pour expérimenter toutes ses actualités pendant que nous traquons deux des créatures qui auront leur version finale.

Un problème qui ne sera pas présent dans la version finale

Bien que la réception de la démo soit très bonne de la part des utilisateurs, certains joueurs signalent un problème gênant qui survient dans une série de circonstances plus ou moins spécifiques et qui font que le titre saccadera et deviendra pratiquement injouable. Cette erreur ressemble à surtout quand nous avons de nombreuses connaissances sur notre liste d’amis et nous jouons en ligne, ce qui a déclenché les alarmes de nombreux futurs chasseurs.

?

Par chance, Capcom a publié une déclaration sur Twitter assurant qu’ils sont conscients de cette erreur Et que nous n’avons pas à nous inquiéter, car dans la version finale, il ne sera pas présent et nous pouvons jouer tranquillement sans problèmes de performances d’aucune sorte, quel que soit le nombre d’amis que nous avons dans la liste de notre profil Nintendo Switch.

La fermeture rouvre sur Nintendo Switch

Comme on dit, Monster Hunter Rise atteindra les magasins en Espagne le 26 mars exclusivement pour Nintendo Switch, nous offrant une nouvelle aventure d’action et de rôle dans laquelle nous devons traquer des créatures gigantesques, seul ou en compagnie. Parmi ses principales nouveautés on retrouve la possibilité de monter sur des monstres pour les utiliser dans la lutte contre d’autres bêtes et un nouvel outil qui nous donnera beaucoup plus de mobilité à travers des scénarios plus verticaux que jamais. De plus, nous pouvons également compter sur l’aide des Canynes, une sorte de chien qui nous aidera à la fois lors des combats et lors des déplacements.