Captain Tsubasa: Rise of New Champions permet aux joueurs espagnols et aux joueurs du monde entier de profiter une démo sur PlayStation 4, PlayStation 5 et sur Nintendo Switch. Comme annoncé Bandai Namco à travers une remorque, que nous vous laissons ensuite. Cette version d’essai est disponible à la fois sur le PlayStation Store et le Nintendo eShop; permet aux utilisateurs essayez le tutoriel et le mode versets hors ligne gratuitement, où ils peuvent jouer avec 4 équipes différentes. Le prix habituel du jeu est 59,99 , bien que sur PS4, il est abaissé à 35,99 en ce moment.

Captain Tsubasa: Rise of New Champions propose une démo sur Switch et PlayStation

La démo de Capitaine Tsubasa: montée de nouveaux champions vient après le jeu de Bandai Namco et Tamsoft a reçu une mise à jour majeure: ce patch ajoute au jeu mode d’assistance, conçu pour que les joueurs puissent progresser plus facilement dans le mode histoire, car il élimine l’équilibre dans le personnage édité. En plus, prise en charge du DLC, de la route Otomo et d’autres améliorations pour le mode en ligne du titre.

Nous vous rappelons qu’il est également disponible pour acheter le Pass de personnage: au prix de 24,99 , est disponible sur le PlayStation Store, Steam et Nintendo eShop. Offres aux joueurs un total de 9 nouveaux personnages Ceux-ci incluent Stefan Levin, Sigprasert Bunnaak et Ricardo Espadas, ainsi que six autres personnages qui seront bientôt annoncés. Ces joueurs peuvent être achetés indépendamment pour 2,99 chacun. Parallèlement à ce contenu payant, le titre a également reçu d’autres informations gratuites.

“Un titre très axé sur les fans”

Captain Tsubasa: Rise of New Champions a été lancé en août dernier sur PS4 et Nintendo Switch, arrivant sur PC en septembre 2020. Le jeu propose aux utilisateurs de vivre des aventures dans le plus pur style anime. Oliver et Benji, permettant aux joueurs de participer à ces matchs de football spectaculaires. “Oliver et Benji reviennent aux jeux vidéo avec un titre très axé sur les fans qui, même s’il n’est pas parfait, sait divertir et recréer comme nul autre le spectacle entier de cette série légendaire », écrivons-nous dans notre analyse.