Casey Hudson, directeur général de BioWare et Mark Darrah, producteur exécutif, ont annoncé leur départ du studio. Les projets de l’équipe, y compris Dragon Age 4, Mass Effect: Legendary Edition, le prochain Mass Effect et “quelques trucs inopinés” sont toujours en cours. «2020 a été une année qui nous a obligés à réinventer ce que nous pensons du travail et de la vie», déclare Hudson. “Pour moi, cela a été de réaliser que J’ai encore énormément d’énergie pour créer, mais aussi du besoin d’essayer quelque chose de différent. Je ne sais pas encore exactement mais je souhaite commencer à redécouvrir ma passion créative avec un travail plus personnel. “

Hudson a rejoint BioWare en tant qu’artiste technique en 1998, bien qu’il ait déjà quitté l’équipe en 2014 avec une explication similaire: à la recherche de la prochaine étape après BioWare. Un an plus tard, j’ai rejoint Microsoft pour travailler sur HoloLens, la technologie de réalité augmentée, mais est retourné à BioWare en 2017. Depuis lors, il a été l’un des moteurs de Mass Effect après Mass Effect: Andromeda et a admis ses erreurs avec Anthem, un autre des grands projets du studio.

Mark Darrah quitte également BioWare

Mark Darrah travaille chez BioWare depuis les années 90 et au cours de ces 23 années, il a “vu les jeux vidéo évoluer vers un puissant moyen de communication. Nous sommes une partie importante de la vie de nombreuses personnes. Et BioWare a fait partie de ce voyage.” Ses raisons de partir sont similaires à celles d’Hudson, et il est reconnaissant du soutien de Ray et Greg dans les premières années de travail au sein de l’équipe. «Plus que tout, j’apprécie la capacité de toucher tant de vies. Je veux penser que j’ai contribué à rendre votre vie un peu meilleure. J’espère que j’ai raison. Je ne sais pas quelle sera la suite pour moi, mais je suis impatient de le savoir. Aussi excité que de voir ce que Dragon Age devient maintenant. “

Laura Miele, directrice des études chez Electronic Arts, a apprécié la contribution de Hudson et Darrah tout au long de ces années, et espère que de nouveaux leaders guideront BioWare pour les années à venir. Samantha Ryan supervisera le studio et Christian Dailey dirigera le nouveau Dragon Age, tandis que Mike Gamble s’occupera de l’avenir de Mass Effect.