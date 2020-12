Sony Playstation 5 :

Magasin de jeux épiques a déjà mis à jour sa promotion hebdomadaire de jeux gratuits pour PC offrant Cave Story + à tous ses utilisateurs. Cet excellent jeu vidéo indépendant sera disponible pour obtenir gratuitement à partir d’aujourd’hui jusqu’au 10 décembre à 17h00 (Temps péninsulaire espagnol). Il a également été annoncé quels seront les deux autres titres qui seront disponibles en téléchargement gratuit la semaine prochaine.

Et c’est que lorsque Cave Story + ne sera plus disponible gratuitement dans Epic Games Store, deux grandes œuvres de rôle numérique deviendront disponibles: Pillars of Eternity et Tyranny, tous deux développés par Obsidian Entertainment et édités par Paradox Interactive. Ceux qui veulent obtenir ces jeux gratuits pour PC devront attendre le 10 décembre à 17h00 (heure de la péninsule espagnole) et ils pourront l’obtenir. jusqu’au 17 décembre à la même heure. Les versions gratuites seront la Definitive Edition et la Gold Edition, respectivement.

Cave Story +, la version étendue d’un classique indé

Histoire de la grotte + est le jeu gratuit de la semaine sur Epic Games Store et peut être téléchargé gratuitement pour PC bien qu’il ait généralement un prix de 9,99 dans le magasin numérique. Ce titre développé par Studio Pixel est en fait une réédition de l’original: Nicalis a édité le jeu de base en lui donnant un packaging plus commercial, avec des graphismes repensés, une nouvelle musique et des modes de jeu supplémentaires. C’est la version que l’on peut également trouver sur d’autres plateformes telles que Nintendo Switch, Wii ou Nintendo 3DS.

Bien sûr, l’essence est la même: nous contrôlons un petit personnage qui doit enquêter sur une scène pixel art en deux dimensions. C’est un mélange entre exploration, plateforme et combat contre les ennemis et les boss finaux. Il se distingue tant par son engagement visuel que par le caractère charismatique de ses personnages. Un de ces titres que vous devez essayer au moins une fois dans votre vie.

Il ne faut pas oublier qu’en plus de ces jeux gratuits Weekly Epic Games Store – et en plus du free-to-play typique – le magasin numérique propose également d’autres titres gratuits pour ordinateur, tels que Sludge Life, Delores: A Thimbleweed Park mini-aventure ou la première saison de 3 sur 10, un curieux mélange entre séries animées d’humour et aventure graphique méta-référentielle.