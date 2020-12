Sony Playstation 5 :

Tandis que Sony a annoncé aujourd’hui le retrait de Cyberpunk 2077 depuis votre PlayStation Store et offrant des remboursements aux joueurs concernés, il semble que Microsoft et le studio polonais CD Projekt RED n’ont aucun dialogue concernant les retours ou les rappels de produits. Cette situation se produit au milieu de La polémique sur les performances du jeu sur les consoles PS4 et Xbox One: justement sur la console de la serre, le titre descend à 18 fps.

Cyberpunk 2077: Microsoft, CD Projekt et retours

Sony a mis à disposition des utilisateurs une page Web où Cherchez de l’aide pour les joueurs PS4 qui souhaitent retourner Cyberpunk 2077. Au contraire, de la part de la société Redmond, il y a un silence absolu: la dernière nouvelle que les joueurs Xbox ont reçue était que CD Projekt RED permettra aux utilisateurs qui ne souhaitent pas attendre les mises à jour de retourner le jeu… cependant, des dizaines d’acheteurs se sont plaints de ne pas pouvoir restituer le titre du studio polonais via les plateformes numériques.

Alors que Sony s’est mis au travail pour résoudre la situation, depuis CD Projekt a publié une déclaration pour indiquer qu’ils ne sont pas en pourparlers avec Microsoft pour faire face au possible retrait de Cyberpunk 2077 de la plate-forme Xbox. Le directeur exécutif de l’étude polonaise a déclaré ce qui suit: “Nous ne sommes pas dans de telles discussions avec Microsoft pour le moment.”Adam Kicinski a déclaré dans un communiqué envoyé à .. Il es inconnu s’ils prévoient de s’asseoir et de parler à la société de Redmond à l’avenir, ou si les utilisateurs Xbox mécontents recevront un autre type de solution.

“Nous ne sommes pas dans de telles discussions avec Microsoft pour le moment.”

Sony, quant à lui, a non seulement supprimé Cyberpunk 2077 de son PlayStation Store, mais aussi offrir des remboursements complets une fois qu’ils ont vérifié que l’utilisateur a effectivement acheté le jeu. Cette situation se produit après Les joueurs se plaindront que les versions PS4 et Xbox One du jeu ils étaient criblés de bugs, débutant dans un état de performance terrible.

Portails spécialisés de l’industrie du jeu vidéo tels que OpenCritic ont directement qualifié CD Projekt de comportement «trompeur et égoïste», censément délibéré ne pas afficher les versions de la console avant le lancement du jeu le 10 décembre. Alors que la société s’est excusée et a admis lors d’une réunion d’urgence qu’elle sous-estimait les problèmes que le jeu présentait sur PS4 et Xbox One.

Les effets négatifs de Cyberpunk 2077 sur CD Projekt

Pendant ce temps, Cyberpunk 2077 a perdu le studio d’un milliard de dollars et son action a chuté de près de 30%. À cela, il faut ajouter le simple fait que la confiance accordée à l’entreprise par la communauté des joueurs a été gravement endommagé. «Nous aurions dû accorder plus d’attention à faire mieux sur PlayStation 4 et Xbox One», déclare CD Projekt RED dans ses excuses.

“Ils n’ont permis à personne de commenter ou de revoir le jeu sur les consoles Xbox One ou PlayStation 4. (…) Ils l’ont fait en sachant que ce qu’ils faisaient était mal. C’était trompeur, égoïste et exploiteur. Et, de toute façon, ils l’ont fait “, ont-ils exprimé d’Open Critic dans un message partagé cette semaine.” L’équipe d’OpenCritic et plusieurs critiques soupçonnent que le développeur, CD Projekt Red, J’ai intentionnellement cherché à cacher le véritable état du jeu sur Xbox One et PS4 “.