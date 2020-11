Sony Playstation 5 :

Au-delà des mobiles, ordinateurs et autres appareils technologiques, le divertissement est également présent le Black Friday, et avec des offres plus qu’intéressantes, notamment pour les plus fans de Dragon Ball.

Dragon Ball ne décline jamais, du moins il semble que si nous nous en tenons au taux de lancement de nouvelles séries, films et jeux vidéo, qui continuent de triompher des décennies après la sortie du premier épisode. La bonne chose est que le matériel est tellement et tellement bon qu’il donne lieu à des packs comme celui que nous allons mentionner ci-dessous.

C’est un compilation avec tous les films de la saga Dragon Ball Z, quinze au total, plus du matériel supplémentaire. C’est un cadeau parfait si vous connaissez un fan de la saga ou si vous voulez simplement vous faire plaisir en ce Black Friday, et pour seulement 35 euros.

Ce pack comprend les films associés à la saga Dragon Ball Z sur DVD. C’est utile, car il est difficile de les trouver sur les plateformes de streaming.

Il est vendu par la FNAC, bien qu’il ne soit disponible que sur son site Web. Si vous préférez, vous pouvez choisir la livraison à domicile, bien qu’il existe la possibilité de retirer votre achat dans les magasins physiques.

Pour l’instant, ce pack spécial qui couvre plusieurs décennies de films de nos personnages préférés est en rupture de stock chez Amazon, qui l’a vendu pour environ 70 € avant de manquer de stock, ce qui nous aide à avoir une idée de la qualité de la remise. FNAC.

L’une des raisons pour lesquelles il est toujours intéressant et pratique d’avoir ces produits Dragon Ball au format physique est que, du moins pour l’instant, il est pratiquement impossible de les trouver tous sur la même plateforme de streaming.

Vous pouvez tous les avoir et il y aura toujours des films et des épisodes que vous ne pourrez pas voir en Espagne, ce qui est encore très frustrant à ce stade en 2020.

C’est pourquoi, au moins tant qu’ils arrivent en lot sur l’une des plates-formes déjà existantes, il est pratique d’avoir les DVD physiques à la maison au cas où vous voudriez revoir l’un des films.

