Nous vous expliquons ce qui se passe si vous battez le démon Vanguard dans le didacticiel Demon’s Souls pour PS5, et aussi comment l’éliminer.

Croyez-le ou pas, c’est possible vaincre le démon Vanguard au début de Demon’s Souls pour PS5, un ennemi qui termine le didacticiel et qui a été créé pour tuer le joueur, ou du moins c’était la première intention.

Et si vous avez déjà joué au titre original ou avez de l’expérience avec la licence, vous saurez que même si nous trouverons de nombreux ennemis imbattables dans certains cas, l’Avant-garde du tutoriel peut être vaincu sans difficultés si vous savez le faire.

Alors disons ce qui change en battant le démon Vanguard au début de Demon’s Souls pour PS5, et aussi une stratégie très simple pour le vaincre.

Ce qui change lors de la défaite de l’Avant-garde au début de Demon’s Souls pour PS5

Tout d’abord, clarifiez que le démon de l’avant-garde dans le didacticiel Demon’s Souls est conçu pour tuer le joueur, et ainsi lui apprendre le Nexus à poursuivre son parcours d’apprentissage, qui doit être le plus court possible pour réussir.

Mais bien sûr, le démon Vanguard n’est pas invincible et vous pouvez l’éliminer si vous avez une certaine expérience, et il nous donnera non seulement son âme, mais aussi l’accès à une salle secrète avec une multitude de récompenses que vous êtes sûr de vouloir obtenir.

Vaincre le démon de l’Avant-garde

Pour le vaincre, tout ce dont vous avez besoin est de la patience.

C’est un ennemi qui, s’il vous frappe, vous tuera directement, mais il est facile d’esquiver car il est extrêmement lent et télégraphie beaucoup ses mouvements d’attaque.

Ainsi, lorsque l’ennemi est sur le point d’utiliser son énorme arme pour vous abattre, esquivez et restez derrière lui et effectuez 2 à 3 attaques. Répétez le processus encore et encore jusqu’à ce que vous parveniez à abaisser toute la barre de vie, ce qui vous prendra environ cinq minutes.

C’est plus facile qu’il n’y paraît mais vous devez bien maîtriser l’esquive et aussi avoir de la patience, car un seul faux mouvement vous tuera et terminera le tutoriel.

Que se passe-t-il si vous éliminez le démon de l’Avant-garde

Une fois que vous l’éliminez, vous gardez l’âme et vous devez vous rendre à son Archstone. Dès que vous le touchez, vous serez redirigé vers une salle secrète appelée “sortie inconnue”.

Dans cette sortie inconnue, vous pouvez trouver quelques objets qui vous seront plus tard utiles tels que diverses herbes de la pleine lune, des unités de fragments de pierre dure, autant d’unités de fragment de pierre aiguisé, trois âmes du célèbre guerrier et une mort assurée en la cinématique finale.

Alors comme vous le voyez, c’est possible vaincre l’avant-garde dans Demon’s Souls Remake, quelque chose qui nous donnera accès à une salle secrète avec de nombreuses récompenses et une fin différente du tutoriel avec une cinématique secrète. Si vous en voulez plus, vous pouvez consulter notre analyse de Demon’s Souls pour PS5.