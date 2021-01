Sony Playstation 5 :

Habituellement fans de Pokémon Ils nous donnent généralement une refonte réaliste des monstres, imaginant à quoi ils ressembleraient dans la vraie vie, mais cette fois, un utilisateur a fait le contraire: il a publié un design de toutes les nouvelles créatures introduites dans Pokémon Sword and Shield imaginer à quoi ils ressembleraient avec le style des jeux classiques Game Boy.

Plus précisément, il a été basé sur les premiers jeux de la franchise, Pokémon Bleu, Rouge, Vert et Jaune, comme il l’a lui-même dit à Kotaku. Son nom est Pat Ackerman et il se consacre au travail de pixel art, en fait, il est l’un des principaux concepteurs des monstres de Monster Crown, un jeu de rôle de style classique dont l’accès anticipé a été publié l’année dernière; vous pouvez lire les impressions en espagnol ici.

(Bien sûr, j’ai posté la mauvaise version) MAINTENANT, voici tous les Pokémon de la génération 8 sous forme de pixels … #pixelart #pixelartist #pokemon #nintendo #NintendoSwitch # pokemon25 #gameboy pic.twitter.com/2hI0MWXyM2— Pat Ackerman ( @patackart) 20 janvier 2021

Le Pokémon Épée et Bouclier dans le style classique

Dans le tweet inséré sur ces lignes, vous pouvez voir chaque Pokémon que ce créateur a recréé dans le style classique. Selon ses déclarations à Kotaku, Ce projet a commencé lorsque le Pokémon de la huitième génération a commencé à être révélé Et ce n’est que jusqu’à présent qu’il a publié la liste complète des refontes de style classique.

“En les créant J’ai utilisé la toile 56×56, qui était la taille originale des sprites dans Pokémon Rouge, Bleu, Vert et Jaune “, explique l’auteur de ce travail.” Je suis resté fidèle à la palette de couleurs de Pokémon Yellow»explique Ackerman, qui révèle également quelques détails derrière cette refonte:« Je me suis beaucoup concentré sur la pose du Pokémon, car c’était ce qui définissait qui il était avant les modèles 3D. J’ai essayé de les rendre dynamiques et de montrer quelque chose d’unique sur chacun d’eux. “