Comme chaque mois, les abonnés Xbox Live Gold et Xbox Game Pass Ultimate auront la possibilité de télécharger quatre nouveaux jeux gratuits pour Xbox Series X / S et Xbox One, en plus de deux d’entre eux pour Xbox 360. La société a annoncé aujourd’hui via son site Web officiel quel sera le Jeux avec de l’or disponible pour les abonnés pendant le mois de décembre.

Ci-dessous vous pouvez voir les titres disponibles sans frais pour les membres abonnés à Xbox Live Gold, en indiquant dans chaque cas dans lequel Rendez-vous sera disponible:

Mystère, action et humour

The Raven Remastered est la remasterisation de The Raven Legacy of a Master Thief, une aventure classique de KING Art qui définit son intrigue en 1964: l’histoire nous amène à enquêter sur le vol de gravats anciens du British Museum, où apparaît une plume de corbeau, symbole d’un voleur légendaire qui avait raccroché son gant il y a des années. Il a de nouveaux graphismes, modélisation, animations et éclairage par rapport à l’original.

Saints Row: Gat hors de l’enfer Il est né en tant que DLC pour Saints Row IV, mais est devenu une extension autonome qui peut maintenant être jouée sans avoir besoin du jeu de base. Grâce à cela, nous pouvons découvrir l’histoire de Gat, qui doit aller aux enfers pour chercher le chef des Saints. Nous voyagerons à travers cinq îles infernales jusqu’à ce que nous trouvions Satan et que nous puissions l’achever dans sa tour centrale.

Purge 2 Contrôlons Wyrn, une héroïne aux cheveux roses dont la mission est de défendre le monde de l’invasion des forces du mal. Nous devrons protéger notre réalité à travers sept niveaux intenses qui ont également 25 batailles de boss finales. Le tout dans un style d’action frénétique dans lequel nous devrons maîtriser l’art d’esquiver les attaques ennemies.

Empilement c’est un jeu vidéo conçu par Tim Schafer, le légendaire directeur du jeu vidéo de Double Fine. Ici, il nous emmène à une réalité mettant en vedette des poupées matriochka, des poupées russes qui cachent de petites versions d’elles-mêmes à l’intérieur. C’est une aventure pleine d’énigmes et qui, évidemment, aura ses touches d’humour.