Sony Playstation 5 :

PlayStation Espagne a annoncé aujourd’hui les jeux que les membres PS Plus peuvent télécharger gratuitement pendant le mois de décembre pour PS4 et PS5. Comme on le sait, Bugsnax restera gratuit jusqu’au 4 janvier, donc ceux qui ne l’ont pas encore ajouté à leur compte pourront le faire pendant tout le mois prochain. De plus, Just Cause 4 et Rocket Arena arrivent pour PS4 -compatible avec PS5-, Worms Rumble -nouveau pour PS4 et PS5- et dans le cadre de PlayStation Talents Melbits World. Aussi la promotion de la collection PlayStation Plus se poursuit, une bibliothèque de jeux PS4 qui a défini sa génération, notamment Batman Arkham Knight, Bloodborne, Fallout 4, God of War, Monster Hunter: World, Persona 5 et bien d’autres.

Finalement, Les 19 et 20 décembre, un week-end gratuit de multijoueur en ligne PlayStation Plus pour tous les joueurs PS4 et PS5, une initiative qui permet à tous les utilisateurs de console de profiter des fonctions multijoueurs en ligne PS Plus de leurs jeux, du samedi 19 décembre à 00h01 au dimanche 20 décembre à 23h59 (heure locale) .

Juste Cause 4

Just Cause 4 est le Dernier volet de la saga d’action et d’aventure avec l’agent secret Rico Rodriguez à Sols, un immense pays fictif situé en Amérique du Sud avec plus de 1024 kilomètres carrés de décors exotiques et qui est embourbé dans les conflits, l’oppression et les conditions météorologiques extrêmes, pour découvrir la vérité sur son passé et affronter la Main Noire. Cet épisode incorporait dans sa destruction, ses armes, ses véhicules, ses gadgets et son chaos un temps extrême avec des tornades, des tempêtes électriques, de la neige et plus encore.

Grondement des vers

Worns Rumble est le retour de la saga des vers guerriers mais au format battle royale, qui sera mis en vente le 1er décembre pour tous les utilisateurs, mais que les abonnés PS Plus pourront profiter du service. Comprend les modes Deathmatch ou Last Worm Standing, où vous êtes à une grenade à main sacrée loin de la mort. “Ce titre comprend une grande variété d’armes plébiscitées par les fans, telles que le bazooka et le fusil de chasse, ainsi que de nouveaux ajouts à l’armurerie qui feront souffrir les adversaires au fur et à mesure que le joueur progresse en position”, explique Sony.

Rocket Arena

Rocket Arena est un jeu de tir où l’action n’a pas de limites et qui a différents modes de jeu: harcèlement et démolition, rocketball, pepinazo et chasse au trésor. “Pour réussir et devenir la nouvelle star, le joueur doit apprendre à gérer les capacités et les fusées uniques de son personnage, en traçant sa stratégie et en l’adaptant aux forces de chaque combattant.”

Bugsnax

Bugsnax est l’un des premiers jeux PS5 indépendants qui nous emmène à Snaktooth Island, qui abrite les légendaires créatures mi-insecte mi-nourriture qui portent le nom de Bugsnax. “Sur l’invitation de l’intrépide explorateur Elizabert Megafig, vous arrivez sur l’île et découvrez que votre hôtesse a disparu. Son camp est en ruine et ses adeptes se sont répandus dans toute l’île, seuls … et affamés!” créateurs.

Monde Melbits

Encore une fois, PlayStation Talents nous apporte un développement espagnol qui a remporté la quatrième édition des PlayStation Awards: Melbits World. Il s’agit d’un jeu de plateforme coopératif pouvant accueillir jusqu’à quatre joueurs dans lequel les utilisateurs doivent collecter et guider les petits Melbits à travers des pièges, des plates-formes et des obstacles pour échapper aux menaces redoutées. Il fait partie de la gamme PlayLink, qui peut être jouez avec un smartphone et des tablettes comme manette grâce à une application gratuite pour iOS ou Android.

Collection PlayStation Plus

Les membres PlayStation Plus avec PS5 peuvent Téléchargez 20 titres PS4 indispensables avec la collection PlayStation Plus. La liste est la suivante: