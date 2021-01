Sony Playstation 5 :

PlayStation Espagne a annoncé ce qu’ils seront les jeux gratuits dont les membres PS Plus pourront profiter en février. Les titres, comme il est d’usage depuis l’arrivée de la nouvelle génération de consoles, sont divisés en jeux vidéo disponibles pour PS5 et PS4. Ci-dessous vous pouvez voir la liste complète des œuvres pouvant être obtenues gratuitement à partir de la semaine prochaine -2 février au 5 avril avec l’abonnement à PS Plus:

Tous ces jeux seront disponibles gratuitement pour les abonnés PS Plus à partir du 5 avril. Une fois dans la bibliothèque, Ces jeux y resteront tant que l’abonnement au service est actif.

Destruction AllStars (PS5)

est Les sports d’action et les combats de véhicules multijoueurs Battle Royale sont lancés directement sur PS5 sans frais supplémentaires pour les abonnés PS Plus. Dans ce titre, le joueur doit déchaîner la destruction au volant ou à pied dans le nouveau sport de divertissement Destruction AllStars. Il est développé par Lucid Games et publié par PlayStation.

Contrôle: Ultimate Edition (PS4 / PS5)

Le dernier jeu Remedy Entertainment dans sa dernière édition. C’est une aventure d’action et d’exploration dans laquelle nous devons pénétrer dans un bâtiment mystérieux pour lutter contre une menace inconnue en utilisant à la fois nos armes et nos pouvoirs surnaturels pour nous défendre. En plus, Comme il s’agit de la version Ultimate Edition, les utilisateurs peuvent en profiter sur PS4 ou avec des améliorations PS5, qui comprend un mode 60 ips et un autre avec des effets de lancer de rayons, en plus des extensions La Fundacin et SMA.

Concrete Genie (PS4, compatible avec PS5)

Une aventure d’action qui a un composant de puzzle et de puzzle, et dans lequel la peinture est l’axe principal du gameplay. Grâce au DualShock 4 et à son capteur de mouvement, nous aurons la possibilité de peindre un univers gris et décadent, en lui donnant couleur et vie. Concrete Genie est développé par PixelOpus, un studio Sony dédié aux différents jeux du catalogue PlayStation.

Dawn of Fear (PS4, compatible avec PS5)

Dawn of Fear, une horreur de survie, est un hommage aux classiques du genre comme Resident Evil ou Silent Hill et a été développé en Espagne par un studio valencien appelé Brok3nsite qui, avec ce travail, veut nous raconter l’histoire d’Alex, un jeune homme au passé traumatisant qui retourne dans son pays natal pour découvrir que sa belle-mère, experte en nécromancie, a infesté la place des êtres des enfers.

La collection PS Plus est toujours disponible pour les joueurs PS5

De plus, les joueurs qui ont PS5 peuvent également accéder au Collection PS Plus, une série de jeux vidéo PS4 qui, selon la société, ont défini la génération précédente de consoles. C’est une promotion valable uniquement pour ceux qui possèdent la nouvelle console Sony et comprend tous ces jeux:

PS Plus est le service de jeu en ligne pour PS4 et PS5, un abonnement qui permet d’accéder aux fonctionnalités en ligne de pratiquement tous les jeux qui les ont. Ainsi, cette adhésion est nécessaire pour pouvoir accéder à des jeux multijoueurs en ligne, mais elle présente également certains avantages comme l’accès à ces jeux mensuels à coût nul ou des remises spéciales dans le PS Store des consoles. En Espagne, l’abonnement à PS Plus se décline en trois versions: le mensuel 8,99 par mois, le trimestriel 24,99 et le annuel 59,99 .