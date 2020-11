Sony Playstation 5 :

Les Game Awards 2020 a présenté aujourd’hui à nominé dans ses plus de 20 catégories Il s’agit notamment du meilleur jeu de l’année, de la meilleure réalisation, du meilleur récit et du meilleur jeu dans divers genres spécifiques. le titre avec le plus de nominations est The Last of Us Part 2, qui apparaît non seulement comme un prétendant du jeu de l’année, mais est également nominé pour neuf autres prix.

Dans la catégorie des Jeu de l’année Il y a cinq autres titres nominés en plus du travail de Naughty Dog: Animal Crossing: New Horizons, DOOM Eternal, Final Fantasy VII Remake, Ghost of Tsushima et Hades. Ce sont les jeux vidéo qui concourent pour le prix du meilleur titre de l’année, bien que le absence de Half-Life: Alyx, qui est nominé dans quatre catégories mais pas pour la plus haute distinction.

Il convient également de noter que les jeux qui n’ont pas été publiés cette année ont été nominés, comme Among Us, qui a été initialement publié en 2018, ou Hades, qui a publié sa version 1.0 en 2020 après un certain temps Accès anticipé et maintenant il est nominé pour le jeu de l’année. Geoff Keighley lui-même a déjà annoncé qu’il n’avait aucun problème avec cela, puisqu’un jeu n’a pas besoin d’être sorti cette année pour être éligible aux Game Awards 2020.

Tous les nominés pour The Game Awards 2020

Ci-dessous vous pouvez voir le Liste complète nominés aux Game Awards 2020:

Jeu de l’année (GOTY)

Animal Crossing: New Horizons (Nintendo) DOOM Eternal (id Software / Bethesda) Final Fantasy VII Remake (Square Enix) Ghost of Tsushima (Sucker Punch / SIE) Hades (Supergiant Games) The Last of Us Part II (Naughty Dog / SIE)

Meilleure direction

Final Fantasy VII Remake (Square Enix) Ghost of Tsushima (Sucker Punch / SIE) Hadès (Supergiant Games) Half-Life: Alyx (Valve) The Last of Us Part II (Naughty Dog / SIE)

Meilleur récit

13 Sentinelles: Aegis Rim (George Kamitani) Final Fantasy VII Remake (Kazushige Nojima, Motomu Toriyama, Hiroki Iwaki, Sachie Hirano) Ghost of Tsushima (Ian Ryan, Liz Albl, Patrick Downs, Jordan Lemos) Hadès (Greg Kasavin) The Last of Nous Partie II (Neil Druckmann, Halley Gross)

Meilleure direction artistique

Final Fantasy VII Remake (Square Enix) Ghost of Tsushima (Sucker Punch / SIE) Hadès (Supergiant Games) Ori and the Will of the Wisps (Moon Studios / Xbox Game Studios) The Last of Us Part II (Naughty Dog / SIE)

Meilleure musique

DOOM Eternal (Mick Gordon) Final Fantasy VII Remake (Nobuo Uematsu, Masahi Hamauzu, Mitsuto Suzuki) Hadès (Darren Korb) Ori and the Will of the Wisps (Gareth Coker) The Last of Us Part II (Gustavo Santaolala, Mac Quale)

Meilleur design audio

DOOM Eternal (id Software / Bethesda) Half-Life: Alyx (Valve) Ghost of Tsushima (Sucker Punch / SIE) Resident Evil 3 (Capcom) The Last of Us Part 2 (Naughty Dog / SIE)

Meilleure performance

Ashley Johnson comme Ellie, The Last of Us Part IIILaura Bailey comme Abby, The Last of Us Part IIIDaisuke Tsuji comme Jin Sakai, Ghost of Tsushima Logan Cunningham comme Hadès, HadesNadji Jeter comme Miles Morales, Marvels Spider-Man: Miles Morales

Jeux pour Impact

Si trouvé (DREAMFEEL / Annapurna Interactive) Kentucky Route Zero: TV Edition (Cardboard Computer / Annapurna Interactive) Spiritfarer (Thunder Lotus Games) Dis-moi pourquoi (Dontnod Entertainment / Xbox Game Studios) Through the Darkest of Times (Paintbucket Games)

Meilleur jeu de course

Apex Legends (Respawn / EA) Destiny 2 (Bungie) Call of Duty Warzone (Infinity Ward / Activision) Fortnite (Epic Games) No Mans Sky (Hello Games)

Meilleur indé

Carrion (Phobia Game Studio) Fall Guys: Ultimate Knockout (Mediatonic / Devolver) Hades (Supergiant Games) Spelunky 2 (Mossmouth) Spiritfarer (Thunder Lotus Games)

Meilleur jeu mobile

Parmi nous (InnerSloth) Call of Duty Mobile (TiMi Studios / Activision) Genshin Impact (miHoYo) Legends of Runeterra (Riot Games) Pokmon Caf Mix (Genius Sonority)

Meilleur soutien communautaire

Apex Legends (Respawn / EA) Destiny 2 (Bungie) Fall Guys (Mediatonic / Devolver) Fortnite (Epic Games) No Mans Sky (Hello Games) Valorant (Riot Games)

Innovation dans l’accessibilité

Assassins Creed Valhalla (Ubisoft Montréal / Ubisoft) Grounded (Obsidian / Xbox Game Studios) HyperDot (Tribe Games) The Last of Us Part II (Naughty Dog / SIE) Watch Dogs Legion (Ubisoft Toronto / Ubisoft)

Meilleur jeu de réalité virtuelle et de réalité augmentée

Dreams (Media Molecule / SIE) Half-Life: Alyx (Valve) MARVELs Iron Man VR (Camoflaj / SIE) STAR WARS: Squadrons (Motive Studios / EA) The Walking Dead: Saints & Sinners (Skydance Interactive)

Meilleur jeu d’action

DOOM Eternal (id Software / Bethesda) Hades (Supergiant Games) Half-Life: Alyx (Valve) Nioh 2 (Team Ninja) Streets of Rage 4 (DotEmu)

Meilleur jeu d’action-aventure

Assassins Creed Valhalla (Ubisoft Montréal / Ubisoft) Ghost of Tsushima (Sucker Punch / SIE) MARVELs Spider-Man: Miles Morales (Insomniac Games / SIE) Ori and the Will of the Wisps (Moon Studios / Xbox Game Studios) Star Wars Jedi: Ordre déchu (Respawn / EA) The Last of Us Part II (Naughty Dog / SIE)

Meilleur jeu de rôle

Final Fantasy VII Remake (Square Enix) Genshin Impact (miHoYo) Persona 5 Royal (Atlus, P Studios) Wasteland 3 (inXile Entertainment / Koch) Yakuza: Like a Dragon (Ryu Ga Gotoku Studio / Sega)

Meilleur jeu de combat

Granblue Fantasy: Versus (Arc System Works / Cygames) Mortal Kombat 11 / Ultimate (NetherRealm Studios / WB Games) Street Fighter V: Champion Edition (Dimps / Capcom) One Punch Man: A Hero Nobody Knows (Spike Chunsoft / Bandai-Namco) SOUS NUIT EN NAISSANCE Exe: Late[cl-r] (Système de pain / arc français fonctionne)

Meilleur jeu familial

Animal Crossing: New Horizons (Nintendo) Crash Bandicoot 4: Its About Time (Toys for Bob / Activision) Fall Guys: Ultimate Knockout (Mediatonic / Devolver) Mario Kart Live: Home Circuit (Velan Studios / Nintendo) Minecraft Dungeons (Mojang / Double) Eleven / Xbox Game Studios) Paper Mario: The Origami King (Intelligent Systems / Nintendo)

Meilleur jeu de simulation / stratégie

Crusader Kings III (Paradox Development Studio / Paradox) Desperados III (Mimimi Games / THQN) Gears Tactics (Splash Damage / The Coalition / Xbox Game Studios) Microsoft Flight Simulator (Asobo / Xbox Game Studios) XCOM: Chimera Squad (Firaxis / 2K)

Meilleur jeu de sport / course

Dirt 5 (Codemasters Cheshire / Codemasters) F1 2020 (Codemasters Birmingham / Codemasters) FIFA 21 (EA Vancouver / EA Sports) NBA 2K21 (Visual Concepts / 2K) Tony Hawks Pro Skater 1 + 2 (Vicarious Visions / Activision)

Meilleur jeu multijoueur

Animal Crossing: New Horizons (Nintendo) Parmi nous (InnerSloth) Call of Duty: Warzone (Infinity Ward / Raven / Activision) Fall Guys: Ultimate Knockout (Mediatonic / Devolver) Valorant (Riot Games)

Meilleur jeu de début

Carrion (Phobia Game Studio / Devolver) Mortal Shell (Cold Symmetry / Playstack) Raji: An Ancient Epic (Nodding Heads Games) Rki (Polygon Treehouse / CI Games) Phasmophobia (Kinetic Games)

Créateur de contenu de l’année

Alanah PearceNickMercsTimtheTatmanJay Ann LopezValkyrae

Meilleur jeu eSport

Call of Duty: Modern Warfare (Infinity Ward / Raven / Activision) Counter-Strike: Global Offensive (Valve) Fortnite (Epic Games) League of Legends (Riot Games) Valorant (Riot Games)

Meilleur athlète eSport

Ian “Crimsix” Porter / Call of DutyHeo “Showmaker” Su / League of LegendsKim “Canyon” Geon-bu / League of LegendsAnthony “Shotzzy” Cuevas-Castro / Call of DutyMatthieu “ZywOo” Herbaut / CS: GO

Meilleure équipe eSport

DAMWON Gaming / League of LegendsDallas Empire / Call of DutySan Francisco Shock / Overwatch LeagueG2 Esports / League of LegendsTeam Secret / DOTA2

Meilleur événement eSport

BLAST Premier: Spring E2020 European Finals (CS: GO) Call of Duty League Championship 2020IEM Katowice 2020 (CS: GO) League of Legends World Championship 2020Overwatch League Grand Finals 2020

Meilleur présentateur eSport

Eefje “Sjokz” DepoortereAlex “Machine” RichardsonAlex “Goldenboy” MendezJames “Dash” PattersonJorien “Sheever” van der Heijden

Soyez le prochain 10 décembre lorsque nous rencontrerons les lauréats de ces prix lors du gala The Game Awards 2020, qui se tiendra virtuellement diffusé à partir de trois décors situés à Los Angeles, Londres et Tokyo.