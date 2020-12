Sony Playstation 5 :

Si vous avez déjà rêvé de voler sur le dos de grands dragons et de vous plonger dans d’intenses batailles aériennes dans un jeu gratuit axé sur le multijoueur compétitif, probablement Century: Age of Ashes, l’un des nouveaux jeux annoncés lors des Game Awards 2020, Vous intéresse. Le titre a été officiellement présenté lors du gala au cours duquel les prix des meilleurs jeux de l’année ont été décernés, qui s’est tenu hier soir de jeudi à vendredi.

Batailles de haut vol sur le dos de grands dragons

Le titre, développé par Playwing, lancera dans PC via Steam en février 2021 en tant que jeu Early Access, bien que quelques semaines avant, en janvier, une bêta fermée se tiendra à laquelle nous pouvons déjà nous inscrire depuis le site officiel.

Selon les détails de l’entreprise dans son fichier Steam, il y aura trois modes de jeu différents et trois classes uniques avec leurs propres capacités, nous permettant de participer à des batailles 6 contre 6 dans lesquelles nous devons développer rapidement nos stratégies d’équipe, ainsi que de «piloter» habilement notre dragon pour couvrir le ciel de flammes et achever nos rivaux.

Bien sûr, ne pas manquer un système de progression qui nous permettra de monter de niveau, de personnaliser nos personnages et dragons et même d’obtenir des œufs que nous pouvons faire éclore pour obtenir de nouvelles bêtes ailées. Bien sûr, ils voulaient qu’il soit très clair que toutes ces options seront purement statiques et qu’aucun des micropaiements inclus ne nous offrira d’avantages jouables de quelque nature que ce soit, car ils veulent que la concurrence soit équitable et que c’est la capacité des joueurs qui décide. le résultat des jeux.

Comme vous pourriez le supposer, l’objectif de l’étude est d’apporter beaucoup de soutien au jeu pour ajouter de nouvelles classes, cartes et modes périodiquement au fil du temps.