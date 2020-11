Sony Playstation 5 :

FIFA 21 est déjà disponible sur PS4, Xbox One, PC et Nintendo Switch, avec une Legacy Edition, depuis le début du mois dernier, mais la version pour les consoles de nouvelle génération ne viendra pas sur PS5 et Xbox Series X / S avant le 4 décembre tant en Espagne que dans le reste du monde. Il reste peu de choses pour cette édition améliorée, c’est pourquoi Electronic Arts a publié aujourd’hui de nouvelles informations sur le progrès techniques avec lequel compter.

Parmi toutes les informations qui ont été révélées aujourd’hui – et que vous pouvez lire en détail ici -, l’accent a été mis sur la manière de tirer parti de FIFA 21. Retour optique du DualSense, le contrôleur PS5. On a beaucoup parlé du périphérique de la nouvelle console Sony et de la façon dont les jeux peuvent être ressentis différemment en jouant avec eux, de sorte que le nouvel épisode de la saga de simulation de football d’Electronic Arts n’allait pas être laissé pour compte.

Déclencheurs adaptatifs et vibrations hépatiques dans FIFA 21

Le contrôleur PS5 dispose d’une nouvelle technologie de vibration qui vous permet de ressentir le jeu plus en détail, ce dont FIFA 21 profitera pour transmettre les tickets, la collision avec d’autres joueurs ou la frappe du ballon dans les mains. Notre collègue Sal Gonzalez écrit dans ses impressions de cette version de nouvelle génération que “par exemple, si nous faisons un coup puissant avec la jambe droite, nous sentirons comment la partie droite du contrôleur réagit à ce coup“.

En plus de l’ambiance hépatique, FIFA 21 profitez également des déclencheurs adaptatifs du DualSense pour représenter l’énergie des joueurs, de sorte qu’à mesure que les footballeurs se fatiguent, les déclencheurs offriront plus de résistance lorsque nous les presserons de sprinter.

Dans Vandale Nous avons déjà testé la version de la génération actuelle de FIFA 21, dont nous avons dit dans notre analyse que “cela ne représente pas un aussi grand saut que nous l’avons vu dans d’autres tranches de la saga, mais néanmoins polir suffisamment de choses sur le terrain pour remarquer le changement, notamment grâce au nouveau système de démarquage et à l’intelligence positionnelle des joueurs, ainsi qu’à d’autres ajustements ici et là qui nous ont permis de profiter d’un bon football. “