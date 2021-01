Sony Playstation 5 :

NBA 2K21 est avec nous depuis le 4 septembre, jour où nous avons commencé à profiter du meilleur simulateur de basketball de PS4 pour, des mois plus tard, faire le saut PS5, La console nouvelle génération de Sony créée en Espagne avec le travail de Sports 2K, parmi d’autres exclusivités telles que Demon Souls ou Spider-Man: Miles Morales.

Le saut de génération dans le jeu est évident et dans la version pour PS5 de NBA 2K21, nous pouvons trouver de nombreuses améliorations, à tel point qu’il s’agit d’un nouveau titre (que vous pouvez acheter pour PS5 en cliquant ici), ce qui est perceptible depuis que nous sommes entrés sur le terrain pour la première fois et avons commencé à jouer avec nos jeux. stars préférées de la NBA. Les changements notables incluent des améliorations évidentes de la physique du jeu ou du tir ainsi que utilisation très satisfaisante du Dualsense en utilisant à la fois une rétroaction hépatique et des déclencheurs adaptatifs qui modifient la pression lorsque notre joueur se fatigue.

Sont également inclus plus de modes de jeu comme The W dans lequel nous pouvons créer notre basketteur et grimper dans la WNBA ou La ville, une version agrandie du quartier qui nous permet de profiter d’une expérience beaucoup plus grande et plus complète avec une carte multijoueur en monde ouvert (vous pouvez cliquer sur toutes les images pour les agrandir).

On compare les visages des stars de la NBA sur PS4 et PS5

L’un des points qui ressortent le plus lors du premier match est, pourquoi pas, graphismes améliorés pour PlayStation 5 qui ont mieux textures et visages plus détaillés comme vous allez le voir dans cette nouvelle dans laquelle nous allons acheter les visages de certaines des icônes les plus importantes de la ligue de basket-ball la plus célèbre au monde. Sans aller plus loin, juste au-dessus de ce paragraphe, vous avez Williamson des Pélicans et juste en dessous de Marc Gasol qui défend cette année le maillot des Lakers.

Un autre exemple est sur la couverture des nouvelles avec James Lebron, Star des Lakers ou avec le visage de James durcit qu’il a signé il y a quelques jours pour les Nets et dont on voit une plus grande définition dans la chemise ou dans la barbe:

D’autres visages que nous avons choisis pour l’occasion sont ceux de Dončić (Mavericks), Antetokounmpo (Dollars), Lillard (Trail Blazers), Curry (Guerriers), Durant (Nets) ou Jokić (Nuggets), tous avec des visages améliorés comme vous pourrez le voir ci-dessous et voir pourquoi NBA 2K21 sur PS5 offre une expérience nouvelle génération: