Dans JEU Ils ont anticipé les cadeaux de Noël en mettant à jour leur catalogue avec une grande variété de réductions sur les packs de consoles, les jeux vidéo, les jeux sur PC, le merchandising, les véhicules d’occasion, les abonnements et bien d’autres types d’articles. Toutes ces offres seront disponibles à la fois en magasin et dans GAME.es jusqu’au 25 décembre ou fin de stock.

Ci-dessous nous vous montrons toutes les offres de la promotion C’est déjà Noël à GAME:

OFFRES dans les PACKS CONSOLE

PACK PS4 SLIM 500 Go + FIFA 21 + Contenu FUT + FOR HONOUR + THE DIVISION 2 pour 339,95 NINTENDO SWITCH PACK Modèle 2019 (au choix) + MARIO KART 8 DELUXE ou SUPER MARIO MAKER 2 (au choix) pour 349,95. PACK NINTENDO SWITCH Modèle 2019 (au choix) + KINGDOM HEARTS: MELODY OF MEMORY pour 359.95.

OFFRES dans les JEUX VIDÉO jusqu’à 9,95

ROCKET ARENA MYTHIC EDITION JEU exclusif avec contenu supplémentaire avec cadeau PSTER exclusif (PS4, XBO, PC) pour 4,95 BORDERLANDS 3 DELUXE EDITION JEU exclusif avec contenu supplémentaire (PS4, XBO) pour 9,95 RAINBOX SIX SIEGE: ADVANCED EDITION (PS4, XBO) pour 9,95.

OFFRES dans les JEUX VIDÉO jusqu’à 19,95

GHOST RECON: BREAKPOINT – JEU exclusif AUROA EDITION avec contenu bonus (PS4, XBO) pour 14,95 $ THE OUTER WORLDS (PS4, XBO, NSW) à partir de 14,95 $ ASSASSIN’S CREED ORIGINS (PS4, XBO) pour 19,95 $. ASSASSIN’S CREED ODYSSEY (PS4, XBO) pour 19,95; THE CREW 2 (PS4, XBO) pour 19,95.POWER RANGERS: BATTLE FOR THE GRIP COLLECTOR’S EDITION avec Exclusive GAME DLC gratuitement (PS4, XBO, NSW) pour 19 95. RACES WITH RYAN – SPECIAL EDICIN (PS4, NSW, PC) pour 19,95 GTA V PREMIUM EDITION avec cadeau SHARK MONEY CARD POUR GTA Online (PS4, XBO) pour 19,95 STAR WARS: JEDI FALLEN ORDER (PS4, XBO, PC) à partir de 19,95.

OFFRES dans les JEUX VIDÉO jusqu’à 29,95

RED DEAD REDEMPTION II (PS4, XBO) pour 24.95.WWE 2K BATTLEGROUNDS (PS4, XBO, NSW) pour 24.95.RAYMAN LEGENDS: DEFINITIVE EDITION (NSW) pour 24.95.MARIO + RABBIDS: KINGDOM BATTLE (NSW) ) pour 24,95.NBA 2K21 (PS4, XBO) pour 29,95.PROJECT CARS 3 avec pare-soleil pour la voiture Cadeau de jeu exclusif (PS4, XBO) pour 29,95.MOTO GP20 (PS4, XBO) pour 29, 95.

OFFRES dans les JEUX VIDÉO jusqu’à 39,95

YAKUZA: LIKE A DRAGON – DAY ICHI EDITION avec LITHOGRAPHIE DE JEU exclusive en cadeau (PS4, XBO) pour 39,95 RIDE 4 avec 2 DLC GAME exclusifs avec contenu cadeau supplémentaire (PS4, XBO) pour 39,95 MARVEL’S AVENGERS avec Cadeau de JEU exclusif STEELBOOK (PS4, XBO) pour 39,95 $ WATCH DOGS LEGION: RESISTANCE EDITION avec jeu DLC exclusif avec contenu bonus (PS4, XBO) pour 39,95.

OFFRES dans les JEUX VIDÉO jusqu’à 59,95

DIRT 5 avec GAME DLC exclusif avec contenu bonus (PS4, XBO) pour 49,95 CAPTAIN TSUBASA: RISE OF THE NEW CHAMPIONS DELUXE EDITION JEU exclusif avec contenu bonus (PS4, NSW) pour 59,95.

LEGO propose: des jeux 2×1 avec une boîte exclusive METHIC BOX en cadeau

2×1 dans des ensembles LEGO au choix (diverses plates-formes) avec un coffret cadeau en métal exclusif.

Offres à choisir dans CONTROLLER DUALSHOCK 4 V2 PS4

CONTROLLER DUALSHOCK 4 V2 (couleur au choix) pour 39,95.

Offre ABONNEMENT PS PLUS 12 MOIS + Casque pendant 3 ms

Abonnement PS PLUS 12 mois + casque Ardistel Blackfire BFX-30 pendant 3 ms.

Offre JOY-CON + JUST DANCE 2021

SET JOY-CON (couleur au choix) + JUST DANCE 2021 NSW pour 99,95.

OFFRES en ACCESSOIRES DE CONSOLE

Slim Cover pour Nintendo Switch PowerA Zelda (licence officielle) (NSW) pour 8,95. Indeca Warfare 2019 / Cybernetic (PS4) Controller Kit 5 accessoires pour 8,95. Pack de 5 Bigben Nintendo Switch Lite Accessories (NSW) pour 10, 95 Casque de jeu stéréo GAMEware (NSW) pour 11,95 bleu / noir Casque de jeu GAMEware (PS4) pour 11,95 Kit de protection PowerA Legend of Zelda (licence officielle) (NSW) pour sac de transport 12,95 PowerA Animal Crossing (licence officielle) (NSW) pour 14,95 casque de jeu stéréo GAMEware Premium (PS4, NSW) pour casque 19,95 PDP LVL40 gris PS4-PS5 (licence officielle) (PS4) pour casque 19,95 Tritton Kama + PS4-NSW-TEL (PS4) pour 19,95, PDP Commuter Case Elite Edition (licence officielle) (NSW) pour 19,95, Dual Charger PS4 Ultra Slim PDP Controller (Official License) (PS4) for 19, 95.Contrôleur avec câble PowerA Mario Metallic / Animal Crossing (NSW) pour 21.95.Gioteck TX-50 Casque PS4-XONE-PC-TEL pour 24.95. Télécommande Nacon avec câble bleu – Rouge / Avec lumière bleue / Rouge (PS4) pour 29,95 Plantronics Rig 300HC NSW-PC-XONE Casque pour 29,95 PDP LVL50 Casque Gris PS4-PS5 (licence officielle) (PS4) pour 39,95 Bluetooth PDP Mini contrôleur gris (licence Officiel) (NSW) pour 39,95. Bluetooth PowerA Animal Crossing Tendo et Nendo Controller (licence officielle) (NSW) pour 44,95. Manette Nacon Revolution Pro V3 (licence officielle) (PS4) pour 79,95.

OFFRES EN MERCHANDISING

Figurine Totaku Cyberpunk 2077: Johnny Silverhand pour 12,95 Figurine Totaku Cyberpunk 2077: V Femme pour 12,95 Figurine Totaku Cyberpunk 2077: V Homme pour 12,95 Pop Figure Cyberpunk 2077: V Homme pour 14,95 Pop Figure Cyberpunk 2077: V Female pour 14,95. Cyberpunk 2077 Metallic Pop Figure: Jhonny Silverhand pour 19,95. Réplique de Johnny Silverhand Cyberpunk 2077 Échelle 1: 4 pour 69,95. Call of Duty Cold War: Porte-clés Agent spécial pour 6.95 Call of Duty Cold War: porte-clés Top Secret pour 6.95 Call of Duty Cold War: carnet de notes Top Secret pour 9.95 Call of Duty Cold War: Mug Stars & Stripes pour 12.95 Call of T-shirt Duty Cold War: Top Secret Cream Taille M pour 19,95 T-shirt Call of Duty Cold War: Warning Attack Blanc Taille M pour 19,95 Call of Duty Cold War: Top Secret Cap pour 19,95 Tasse Assassin’s Creed Valhalla Eivor pour 9,95 Ubisoft Heroes Collection Figurine: Ezio pour 9,95 Assassin’s Creed Valhalla Mug pour 9,95 Assassin’s Creed Valhalla T-Shirt – Crest Grid Taille M pour 14,95 Assass Cap dans’s Creed Valhalla pour 17,95.Assassin’s Creed Valhalla Puzzle: Female Eivor 1500 pièces pour 19,95.Assassin’s Creed Valhalla pour 59,95.Assassin’s Creed Valhalla Hidden Blade Blade pour 59,95.

OFFRES DE JEUX PC

GAME RACING PRO GT300 CHAIR pour 149,95 GAMEPC G32T TOP – I3-10100F – GTX 1650 4 Go – 8 Go de RAM – 480 Go pour 549 GAMEPC G52T TOP – I5-10400F – GTX 1660 TI 6 Go – 16 Go de RAM – 480 Go pour 799. GAMEPC HW1337T GAMING EDITION – AMD RYZEN 5-3400G – 8 Go de RAM – 480 Go SSD pour 399. JEU M238E MONITEUR 24 “VA FHD 75HZ AVEC HAUT-PARLEURS pour 109,95.MONITOR GAME M32E2K 32” VA FHD 75HZ AVEC HAUT-PARLEURS pour 199,95.GAME WX300 WEBCAM 2K AUTO-FOCUS pour 39,95 GAME KX500 MECHNICAL RED SWITCH CLAVIER RVB pour 39,95 RATN GAME MX510 FPS 12400 DPI RVB pour 19,95 GAME SP210 2.0 ENCEINTE RVB pour 19,95 SCHNEIDER MYLAPTOP INTEL Z3735G – 1 Go – 32 Go – 10,1 “- W10 pour 79,95.ASUS L210MA-GJ050TS 11,6” LED HD – INTEL CELERON N4020 – 4 Go de RAM – 64 Go pour 279.ASUS ROG ZEPHYRUS G14 GA401IU-HE002 – RYZEN 4800HS – GTX 1660TI – 16 Go de RAM – SSD 1 To pour 1199.MILLENIUM HEADSERT 2 PC-PS5-PS4-XBOX-NSW-MVIL pour 24,95.KROM KAM 1080P WEBCAM FULL-HD pour 24,95.MILLENIUM TOUCH 2 CLAVIER MINI MECNICO SWITCH RED RGB pour 39,95. PACK TRUST 1180R W GAMING BUNDLE 4 EN 1 LED MULTICOLORE pour 44.95.RATN LOGITECH G203 LIGHTSYNC 2ND GEN NOIR RGB 8000 DPI pour 29.95. CASQUE LOGITECH G332 PC-PS5-PS4-XBO-NSW-MVIL pour 39.95.RATN LOGITECH G502 SE HERO RGB 16 000 DPI pour 44,95. CASQUE LOGITECH G935 LIGHTSYNC WIRELESS 7.1 RGB PC-PS4-XBO-NSW-MVIL pour 129,95.

OFFRES SUR LES TÉLÉPHONES D’OCCASION

iPhone 7 32 Go pour 179,95. iPhone 7 128 Go pour 229,95. iPhone 8 64 Go pour 279,95. iPhone 8 Plus 64 Go pour 379,95. iPhone 6s 16 Go pour 129,95. iPhone 6s 32 Go pour 159,95. iPhone 6s 64 Go pour 179,95. IPhone 7 Plus 32 Go pour 279,95. IPhone 7 Plus 128 Go pour 349,95. IPhone X 64 Go pour 429,95. IPhone X 256 Go pour 479,95. Huawei P20 pro 128 Go pour 199,95. Huawei P30 Pro 256Gb pour 349.95.Samsung G.Note8 64Gb pour 229.95.Samsung G.Note9 128Gb pour 299.95.Samsung G.S9 + 64Gb pour 249.95.Samsung G.S10 + 128Gb pour 349.95.



DiRT 5 est le nouvel opus de la saga arcade et conduite directe de Codemasters, axé sur la compétition rallye et tout-terrain. Dans cette suite, également conçue pour les consoles telles que Xbox Series S / X et PlayStation 5 ainsi que pour PC et autres plates-formes, les véhicules les plus diversifiés de toute livraison DiRT sont proposés, avec des voitures de sprint de 900 chevaux, des videurs de roche, des précurseurs et, pour bien sûr, des véhicules de rallye traditionnels et modernes. De plus, il a opté pour la diversité des circuits, des conditions météorologiques et des modes de jeu.