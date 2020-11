Sony Playstation 5 :

Footballeur Zlatan Ibrahimovic a récemment attaqué Electronic Arts pour prétendument vous inclure dans FIFA 21 sans votre consentement Express. Le joueur de l’AC Milan a lancé une série de tweets dans lesquels il accusait l’entreprise d’avoir fait de l’argent à ses frais sans sa permission, et pas seulement dans ce match, mais dans toutes les tranches dans lesquelles il apparaît. Electronic Arts a publié une déclaration garantissant qu’ils détiennent réellement les droitsmais la guerre est toujours ouverte.

La dernière bataille a été livrée Mino Raiola, représentant d’Ibrahimović, sur TalkSport, un programme sportif dans lequel vous avez été interviewé. Lors de l’entretien avec les présentateurs, Raiola reconnaît que Ce combat est une question d’argent et de sécurisation des droits d’image de votre client. Vous pouvez écouter le fragment dans le tweet inséré ci-dessous:

💰 𝗦𝗶𝗺𝗼𝗻: “Il s’agit de vouloir obtenir une commission.” 😡 𝗠𝗶𝗻𝗼: “Je me fous de votre opinion.” 🤷‍♂️ 𝗦𝗶𝗺𝗼𝗻: “Tu es aussi gênant pour moi qu’une journée nuageuse.” ⛔️ 𝗠𝗶𝗻𝗼: “C’est fini.” @ SJOpinion10 vs Mino Raiola est un must absolu 🍿 pic.twitter.com/tirZUZawjv— talkSPORT (@talkSPORT) 26 novembre 2020

“EA Sports n’est pas une fondation solidaire”

Au fur et à mesure le ton de l’entrevue augmente, Mino Raiola donne plus de détails sur le pourquoi de cette guerre. L’un des présentateurs laisse tomber qu’il considère que l’accusation d’Ibra est plus une question d’argent et pas tant une question de protection du droit d’auteur, ce à quoi le représentant répond qu’il s’agit manifestement d’une question d’argent.

“EA Sports n’est pas une fondation caritative, c’est une question d’argent. C’est une question de droits. Il s’agit de savoir qui peut exploiter ces droits. Et c’est le début. Et la raison pour laquelle nous ne faisons pas les choses avant ou maintenant est quelque chose que nous traiterons à l’avenir et que nous ne devons pas expliquer maintenant », a conclu Raiola à propos de la prochaine étape de cette bataille juridique.

En fait, l’un des présentateurs demande à Mino Raiola pourquoi ils n’ont pas agi plus tôt pour empêcher EA Sports d’utiliser Ibra dans FIFA 21, ce à quoi le représentant répond simplement que “tout en temps voulu”. Il ne semble pas très clair quelle sera la voie à suivre dans cette plainte lancée par le footballeur, même si son représentant semble savoir quelle étape ils vont franchir maintenant.

Ce n’est pas la première fois que Mino Raiola vient discuter de cette question.: il y a déjà quelques jours, il a posté un message sur Twitter dans lequel il expliquait, selon lui pour la énième fois, que La FIFA n’a pas les droits individuels des joueurs et donc ils ne peuvent pas les exploiter. Le même jour, EA Sports s’est plaint que le représentant et le footballeur entraînaient FIFA 21 et le développeur de jeux vidéo dans leur différend personnel avec la fédération de football.