Ce fan pratique a créé un pistolet à crochet fonctionnel digne de Bruce Wayne lui-même, mais ne vous attendez pas à ce qu’il soit facile à manipuler.

Sûrement, à plus d’une occasion, vous vous êtes retrouvé avec un énorme désir d’avoir un crochet de pistolet entièrement fonctionnel avec lequel vous pouvez atteindre rapidement des endroits élevés sans avoir besoin d’une échelle pliante ou pour échapper à une situation délicate avec style. Batman est une grande source d’inspiration pour ce type de gadget qui a inspiré des outils similaires dans des jeux vidéo comme Overwatch ou Just Cause, pour n’en nommer que quelques-uns.

Naturellement, les différences entre réalité et fiction sont toujours là, même s’il s’agit d’un pistolet à crochet. Inspirée des hameçons militaires et d’alpinisme, cette arme a toujours été plus fantaisie que réalité.

Cependant, le Youtuber RL Il voulait porter ses connaissances en ingénierie au niveau supérieur et créer un véritable pistolet à grappin avec lequel il peut grimper sans trop de problèmes avec un appareil de bras «facile» à transporter.

Le résultat affiché sur sa chaîne YouTube est assez impressionnant, avec un Moteur de 10000 W pour supporter votre poids et qui est capable de vous soulever et de vous ramener au sol. Le pistolet intègre Cartouches de CO2 qui sont responsables de la propulsion du crochet sur de longues distances. Ensuite, nous nous retrouvons avec le problème de ne pas être dans un monde fictif. Le crochet est rarement placé là où nous le voulons, et la force de gravité joue son rôle de plusieurs façons, ce qui rend le support de tout le poids du corps dans un bras difficile à manipuler et encore plus difficile à atteindre. à des endroits qui nécessitent une longue période de poids.

Mais en principe, il n’y a rien d’autre, tu ne penses pas?