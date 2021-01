Sony Playstation 5 :

Il existe de nombreuses chaises de jeu à vendre, dont beaucoup font clairement référence sur le marché, bien que normalement les meilleures coûtent généralement entre 200 et 300 €. Si vous préférez une option un peu moins chère, il y en a aussi une.

Sûrement, surtout si vous regardez habituellement des vidéos de streamers, vous avez vu que beaucoup d’entre eux utilisent une chaise de la même marque, Secretlab, qui est probablement la meilleure chaise que vous puissiez avoir aujourd’hui, confortable et durable, bien qu’elle soit aussi beaucoup plus chère que d’habitude.

Comme vous pouvez le voir dans votre magasin, le modèle le moins cher coûte plus de 400 €, absolument hors de prix pour beaucoup de gens, par conséquent, vous voudrez peut-être évaluer des alternatives plus abordables, et il y en a bien sûr.

Par exemple, il existe un modèle sur Amazon qui, bien qu’il ne soit pas identique en termes de forme et de construction, semble assez similaire. C’est cette chaise de jeu GTRACING qui ne coûte que 179 €, puisqu’elle dispose d’un bon de réduction de 20 € que vous pouvez et devez appliquer avant de l’acheter.

Cette chaise de jeu inclinable à 160 ° est recouverte de cuir synthétique et possède des accoudoirs réglables. C’est une bonne option économique pour avoir du confort dans les longues parties.

Il est disponible en différentes couleurs et également en différents tissusBien que celui que nous avons mentionné, celui en cuir synthétique, est le plus économique de tous. Vous pouvez également choisir un textile, car beaucoup de gens préfèrent ce type de toucher.

Il est inclinable, a des accoudoirs et un coussin lombaire à côté d’un autre cervical, quelque chose qui contribue toujours à améliorer le confort, mais sinon, vous pouvez également les supprimer.

Il est fabriqué pour supporter jusqu’à 130 kilos de poids, il est donc assez résistant, surtout pour le prix qu’il a, ce qui n’est pas mal du tout.

Bien que ce modèle particulier n’ait pas encore d’avis, puisqu’il est totalement nouveau, la marque a de nombreuses autres chaises en vente sur Amazon, et toutes ont une note minimale de quatre étoiles sur cinq.

Comme son prix dépasse de loin 29 €, la livraison est gratuite dans n’importe quelle partie de l’Espagne et sans attente, ce qui est de plus en plus courant dans certaines marques ces derniers temps.

