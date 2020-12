Sony Playstation 5 :

Si vous jouez régulièrement à des jeux vidéo, il y a de fortes chances que vous ayez remarqué que vous avez parfois un Mauvaise posture, surtout lorsque vous faites de longues sessions ou lorsque le jeu est très intense. Se pencher en avant est l’un des moyens les plus courants, mais aussi nuisibles, de faire face à ces niveaux plus difficiles sur le projet de loi. Ce n’est malheureusement pas le seul. C’est pour ça que une entreprise adaptée à ces mauvaises pratiques a vu le jour: un chiropraticien pour gamers. Oui pour l’instant uniquement disponible au Japon, donc pour l’instant, nous, les joueurs espagnols, devons améliorer notre posture personnellement.

La posture lors du jeu est quelque chose qui a été beaucoup travaillé ces derniers temps, en particulier avec des meubles spécifiques afin que les sessions de jeu n’aient pas d’impact négatif sur notre colonne vertébrale. Précisément Bauhutte, une entreprise japonaise en charge de la conception chaises -et lits- le jeu, a été celui qui a imaginé une collaboration avec une clinique chiropratique spécialisée dans l’amélioration de la posture des personnes qui jouent beaucoup aux jeux vidéo.

Améliorez la posture pour améliorer le jeu

Comme vous pouvez le voir dans la vidéo insérée sur ces lignes, le Clinique japonaise Hyogo propose plusieurs types d’exercices chiropratiques qui visent à corriger les mauvaises pratiques physiques que ceux d’entre nous qui jouent aux jeux vidéo ont régulièrement. Ils ont convenu, avec beaucoup de sel, de nommer ces exercices avec des termes de joueurs; as, si votre épaule et votre cou vous font mal, vous pouvez demander un traitement Headshot, Y si vos poignets et vos mains vous font mal, vous pouvez demander un traitement Toecap.

Être une collaboration avec Bauhutte, une série de promotions Pour inciter les joueurs japonais à se rendre chez ce chiropraticien en particulier: ceux qui dépensent plus de 10000 yens (environ 79 euros) recevront un câble USB gratuit, ceux qui dépensent 30000 yens (environ 237 euros) se verront offrir un polo de la marque , et ceux qui dépensent 50 000 yens (environ 395 euros) recevront une combinaison officielle Bauhutte.

Si vous n’avez pas la chance d’aller chez ce chiropraticien japonais, pour quelque raison que ce soit, Vous pouvez toujours en rechercher un qui est plus proche de vous pour corriger et améliorer votre posture tout en jouant et éviter de plus grands maux; Et c’est que, comme l’explique Bauhutte, maintenir une mauvaise position pendant que nous jouons nous fait non seulement mal physiquement à long terme, mais aussi peut causer d’autres types de troubles tels que des maux de tête et des nausées.