Sony Playstation 5 :

S’il y a un personnage d’un jeu vidéo qui peut être défini comme adorable, c’est Kirby, la boule rose Nintendo créée par HAL Laboratory et Masahiro Sakurai (en fait, dans ce Kirby Dream Land de 1992, ce n’était pas rose, mais c’est une autre histoire). Par conséquent, s’il y a un personnage que nous sommes prêts à nous réchauffer les matins froids d’hiver devant l’ordinateur, c’est Kirby. Nintendo, laboratoire HAL et Bandai ont pensé la même chose, et c’est pourquoi ils se lanceront dans Janvier 2021 une “Peluche chaude Kirby” qui peuvent être réservés dans la boutique en ligne japonaise Premium Bandai pour 5480 yens (43,99 euros Au changement).

【18/11 (水) 受 注 開始】

カ ー ビ ィ の お な か が あ っ た か く な る ♡

安全 な 布 型 ヒ ー タ ー 内 蔵 、 USB を さ し て 約 30 秒 、 ほ っ こ り 適温 ♪

カ ー ビ ィ と ぬ く ぬ く の ん び り し ま せ ん か?

▼ 詳細 は こ ち ら ♪ https: //t.co/8twymDpoLR# カ ー ビ ィ # 星 の カ ー ビ ィ # あ っ た か ぬ い ぐ る み pic.twitter.com/JhDoA72kbM— プ レ ミ ア

Le fonctionnement est aussi simple que celui d’une couverture chauffante, essentiellement parce qu’il s’agit d’une couverture chauffante en forme de Kirby. Avec une taille de 330 millimètres, tout ce que vous avez à faire est de le réchauffer et de le mettre sur le dos, la poitrine ou toute autre zone que vous souhaitez protéger du froid. Bien sûr, il ne se branche pas directement sur l’alimentation: vous pouvez alimentation par USB, il peut donc également être utilisé à l’extérieur de la maison ou du bureau en utilisant une batterie portable (non inclus).

La Kirbyluche atteint des températures qui oscillent entre 42 et 46 degrés Celsius. Malheureusement, sur le site officiel, le produit apparaît actuellement comme Épuisé, chose qui n’est pas surprenante en raison de la viralité d’un article du média japonais Livedoor News sur cet animal en peluche. Ensuite, nous vous laissons avec quelques exemples d’utilisation proposé par le Bandai Premium Store.

L’avenir des jeux vidéo de Kirby

La dernière aventure de plateforme traditionnelle de Pink Ball, Kirby Star Allies, a été créée au début 2018 pour Nintendo Switch et a été étendu gratuitement avec certains personnages et autres contenus. Depuis lors, nous avons vu le jeu gratuit Super Kirby Clash et récemment le bagarreur Kirby Fighters 2. Fin 2019, nous avons appris que HAL Laboratory recrutait pour un nouveau Kirby, mais nous ne savons pas s’il s’agit d’une plate-forme classique ou si ces travailleurs le dernier titre mentionné était pour développeur.