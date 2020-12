Sony Playstation 5 :

Nintendo a récemment annoncé que à partir du 31 mars prochain, il ne sera plus possible de continuer à publier les niveaux dans Super Mario Maker sur WiiU. Pour préparer la clôture du service, Il ne sera pas non plus possible d’acheter le jeu à partir du 13 janvier. N’importe qui penserait que la communauté de ce titre ne sera pas très affectée par cette interruption, puisque ceux qui s’y intéressent le plus seront déjà passés à Super Mario Maker 2, la suite de Switch.

Mais il y a un joueur en particulier qui peut être affecté par cette décision: son nom est Braden Moor, mais il est mieux connu sous le nom de ChaîneChompBraden Sur Twitter. Cette personne Il tente de surmonter Trials of Death depuis près de cinq ans, un niveau pratiquement impossible de Super Mario Maker qu’il a lui-même conçu. Il a récemment partagé une capture d’écran du niveau sur son profil Twitter personnel pour montrer que pendant ces presque cinq ans a passé un total de 3353 heures pour surmonter ce niveau.

«Quelques milliers d’heures» ne peut plus être considéré comme une exagération. Entre les tentatives de téléchargement et la pratique dans l’éditeur, 3000 heures ont désormais été dépassées. pic.twitter.com/VhDhGB0ZFz— ChainChompBraden (@ChompBraden) 11 mars 2020

Le surmonter avant que les serveurs ne s’arrêtent?

Pour le moment, il n’a pas réussi et tout indique qu’il ne pourra peut-être pas le faire avant le 31 mars, date à laquelle les fonctionnalités en ligne de Super Mario Maker pour WiiU sont inutilisables. Le jeu pourra continuer à jouer, évidemment, quelque chose qui pour Moor est plus que suffisant: “Je m’en fous, le but est de le compléter uniquement comme amélioration personnelle”, écrivez le joueur dans un tweet ultérieur.

Ce que je sais être impossible est que d’autres joueurs essaient également de terminer le niveau, sauf s’ils ont été téléchargés avant la suspension du service. Moor a également cela ligoté et s’assure que lorsqu’il s’en remet, chaque fois que cela se produit, publier un guide afin que quiconque le souhaite puisse recréer Trials of Death dans votre jeu sans que la plate-forme de publication de niveau ne soit active. L’auteur sait que c’est “inconfortable”, mais le pire est d’essayer de surmonter le niveau.

