Sony Playstation 5 :

Les Game Awards, le gala où sont remis les prix des meilleurs jeux de l’année et qui est considéré par beaucoup comme l’équivalent des Oscars du jeu vidéo, continue d’ajouter des stars du monde du cinéma et aujourd’hui, il a été confirmé que Christopher Nolan, le réalisateur de films tels que Origin, Le retour du chevalier noir, Memento et Tenet, sera présent à l’événement, rejoignant ainsi les acteurs Tom Holland, Brie Larson, Gal Gadot et John David Washington.

Le réalisateur d’Origine sera également au gala

C’est un conteur qui transcende les médiums. #TheGameAwards est honoré d’accueillir CHRISTOPHER NOLAN pour remettre un prix lors de la célébration mondiale des jeux vidéo de jeudi soir. pic.twitter.com/Vli7mkxe4b Geoff Keighley (@geoffkeighley) 8 décembre 2020

Pour le moment, tout ce que nous savons de sa participation au gala, c’est qu’il remettra l’un des prix, bien qu’il n’ait pas été détaillé lequel d’entre eux en particulier. Bien sûr, compte tenu de sa carrière, il ne serait pas surprenant qu’il soit en charge de décerner le prix de la meilleure réalisation ou du meilleur récit.

Bien sûr, Il est possible que vous en profitiez pour faire une sorte d’annonce, soit à propos de sa participation à un projet lié aux jeux vidéo, soit pour présenter son prochain film. Quoi qu’il en soit, nous laisserons bientôt des doutes.

Suivez The Game Awards 2020 sur Vandal

Les Game Awards Il aura lieu le 11 décembre à 1h00 (heure espagnole), c’est-à-dire à l’aube du jeudi au vendredi. Évidemment, non seulement des récompenses seront décernées lors de ce gala, mais aussi de belles annonces seront faites et de nouveaux trilers seront présentés sur les prochains jeux vidéo à venir. Les jeux dont nous savons qu’ils seront présents incluent NieR Replicant ver.1.22474487139 … et Dragon Age 4.

Comme d’habitude, dans Vandal Nous nous chargerons de couvrir l’événement et nous ferons un commentaire direct sur tout ce que nous laisse cet événement annuel tant attendu. Nous commencerons à 00:00 heures, une heure avant, pour couvrir également son avant-spectacle dans lequel il est prévu que plusieurs annonces seront également faites.