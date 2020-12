Sony Playstation 5 :

World of Tanks célèbre les fêtes de fin d’année du 9 décembre au 11 janvier. Ces événements se déroulent dans une montagne accueillante qui «sera prête à être décorée par les pétroliers à leur guise. En attendant, ils pourront gagner de belles et précieuses récompenses. Mais ce n’est pas tout. Cette ville a un résident très spécial: Chuck Norris!“. L’acteur de film d’action bien connu participe à certains défis et est que chaque jour une nouvelle mission sera disponible jusqu’à un total de 32, tous avec des prix et parfois des récompenses spéciales.” Ceux-ci comprendront un emplacement spécial pour les véhicules des opérations de vacances, qui permettent aux joueurs de choisir leurs propres prix et même le commandant Chuck lui-même. “Nous vous montrons son annonce avec Chuck Norris et la vidéo explicative de ces missions.

Opérations de vacances, un an de plus, proposera une collection d’ornements pour décorer un garage festif. “Il y a beaucoup à chercher dans cette terre enneigée. Du pianiste qui joue pour les résidents, à un immense sapin de Noël qui occupe l’espace central. En décorant la ville, les joueurs augmenteront l’ambiance festive et ses avantages. Les pétroliers seront récompensés. avec diverses décorations et accessoires pour créer votre propre feu d’artifice (avec des véhicules ennemis) et accomplir des missions spéciales. Il y a des centaines de décorations à collectionner et quatre collections à compléter, à décorer de tout votre cœur », explique l’équipe.

«Les joueurs aiment à dire qu’ils auraient dû être de l’autre côté, lorsqu’ils perdent une bataille: eh bien, maintenant ça pourrait être vrai», déclare Chuck Norris, ambassadeur de World of Tanks. “Comme vous le savez, même dans les heures creuses, Je ne suis pas du genre à avoir peur d’un défi et j’espère que mes camarades pétroliers me rempliront de fierté lorsqu’ils feront face au défi de Chuck! “.

Le plus grand événement de l’année dans World of Tanks

Les Snow Maidens reviennent ce Noël pour distribuer des cadeaux quotidiennement, et chacun est responsable d’une collection spécifique: Noël, Nouvel An, Nouvel An lunaire et Nouvel An magique.. Lors de la sélection des récompenses de la même collection, chaque jour, un compteur spécial sera rempli et les décorations de niveau inférieur seront exclues des récompenses quotidiennes.

“2020 touche à sa fin et nous voulons donner à la communauté quelque chose à retenir”déclare Max Chuvalov, directeur de la publication mondiale de World of Tanks. “Holiday Ops est toujours notre plus grand événement de l’année et c’est le moyen idéal de dire au revoir. Nous espérons qu’il servira à répandre l’esprit des Fêtes à tout le monde!”

Quelles que soient les réalisations de ces activités, les joueurs trouveront des récompenses pour se connecter à ce moment: le nouveau Pz.Sfl. IC, un chasseur de chars allemand avec un transitaire.