Sony Playstation 5 :

L’expérience du jeu vidéo et l’industrie du cinéma sont divisées le long d’une ligne de plus en plus floue. Cinesa, entreprise leader de l’exposition cinématographique en Espagne, a souhaité que ces deux mondes soient beaucoup plus proches grâce à sa nouvelle promotion: a permis aux cinémas dans toute la péninsule pour permettre aux joueurs de se réunir pour jouer à des jeux vidéo. Avec capacité pour 20 personnes, les utilisateurs peuvent disposer de ces salles pendant deux heures et demie pour un prix de 250 euros. Nous vous disons tous les détails et la liste des cinémas qui sont attachés à cette promotion.

Cinesa et le jeu vidéo: tous les détails

“Les amateurs de jeux peuvent désormais louer une salle de cinéma pour profiter de votre passion avec vos amis, votre famille … et les “rivaux” du jeu, détaille-t-il Cinesa dans votre communiqué de presse. “Pour seulement 250, comprend deux heures et demie de salle privée pouvant accueillir jusqu’à 20 personnes (extensible pour un supplément par personne supplémentaire), avec pop-corn et soda. “Le but est d’offrir aux joueurs pouvoir profiter de vos titres préférés “sur des écrans XXL”.

Cinesa a lancé une promotion 3 + 1 (750 au lieu de 1000), avec lesquels les personnes intéressées paient 3 séances et en profitent 4. Cette salle de jeux géante est disponible du lundi au jeudi (sauf les jours fériés et la veille des vacances). Pendant les vacances scolaires, il sera valable le matin dans les cinémas qui ont cet horaire. Mais si vous avez besoin que la pièce soit disponible pour une heure et une date spécifiques, vous pouvez aussi demander des horaires spéciaux sur consultation préalable et selon disponibilité.

Cinémas adhérant à la promotion

Ensuite, nous vous laissons avec la liste des cinémas dans toute la péninsule offerte par ces salles de jeux activées.

Madrid: Cinesa Las Rozas, Cinesa LUXE Equinoccio, Cinesa LUXE Moraleja, Cinesa Prncipe Po, Cinesa Mendez Alvaro, Cinesa ManoterasSaragosse: Cinesa Puerto Venecia.Valence: Cinesa LUXE Bonaire.Barcelone: Cinesa La Maquinista, Cinesa Diagonal, Cinesa Diagonal Mar, Cinesa Som Multiespai.Biscaye: Cinesa Zubiarte.Guipzcoa: Cinesa Urbil.Séville: Lits Cinesa.

Tu peux trouver toutes les informations en visitant le site Web Cinesa dédié à cette initiative. En parlant d’expériences cinématographiques, récemment le réalisateur Jaume Balaguer a été mis devant le spectaculaire court Unboxing, mettant en vedette Ibai Llanos, qui a servi à accueillir la console Playstation 5.