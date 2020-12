Sony Playstation 5 :

Magasin de jeux épiques a mis une touche de Noël sur son hebdomadaire jeux gratuitsAu lieu de donner un jeu PC chaque semaine, donnez un accès gratuit à un jeu chaque jour. Ainsi, à partir d’aujourd’hui 17 décembre et pendant deux semaines, nous pourrons accéder à la plateforme numérique pour revendiquer un titre sans frais.

La promotion a commencé aujourd’hui et celle choisie était Cities: Skyline pour PC. Le jeu peut maintenant être réclamé gratuitement via ce lien et être disponible jusqu’à demain, vendredi 18 décembre, à 17 h 00 (Temps péninsulaire espagnol), quand il sera remplacé par un jeu mystérieux dont le nom n’a pas encore été révélé.

Réductions supplémentaires sur les modules complémentaires Cities: Skyline

La version de Cities: Skyline qui peut être téléchargée gratuitement pour PC depuis Epic Games Store est la plus basique, mais ceux qui souhaitent étendre l’expérience peuvent acheter le packs d’accessoires à prix réduit; L’édition Deluxe peut être achetée pour seulement 1,99 euros de plus, alors que par exemple le Expansion des chutes de neige Il est réduit à 5,49 euros. Vous pouvez voir tous les accessoires de jeu avec leurs ventes respectives ici.

Bien qu’il soit maintenant gratuit à télécharger, Cities: Skyline Il a un prix régulier de 24,99 euros dans l’Epic Games Store. Il s’agit d’un travail développé par Colossal Order et édité par Paradox Interactive. Dans ce jeu, nous sommes autorisés à créer et à planifier notre propre ville, y compris ses quartiers et ses quartiers, en prenant en compte des aspects aussi essentiels que le réseau de transport ou les actions politiques.

Cities: Skyline est sorti sur PC il y a plus de cinq ans, plus précisément en mars 2015, et depuis lors, il n’a pas cessé de se mettre à jour avec les add-ons dont nous avons parlé ci-dessus. Plus tard, il a également été publié sur des consoles avec adaptations à PS4, Xbox One et Nintendo Switch, en conservant toujours le même niveau de simulation de l’original mais en moulant ses schémas de contrôle sur ces plates-formes.