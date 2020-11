Sony Playstation 5 :

Si vous avez joué à Call of Duty: Black Ops Cold War, qui est déjà disponible en Espagne et dans le monde entier, vous aurez réalisé qu’il existe une arme spécifique qui est bien au-dessus des autres: le MP5. Le studio de développement Treyarch a également été conscient de ce problème, et c’est pourquoi ils se sont mis au travail pour le résoudre: à la fois pour fixer le taux d’apparition de l’arme et ses statistiques.

Call of Duty: Black Ops Cold War et le MP5: nerf l’arme

Les joueurs de Call of Duty: Guerre froide Black Ops Il n’a pas fallu longtemps pour réaliser quelque chose de très frappant: dans le multijoueur compétitif du titre, il y a une arme qui apparaît plus que toute autre. S: on parle de le MP5. La mitraillette automatique est considéré comme la meilleure arme du jeu, et est même capable de se tenir au-dessus des autres classes d’armes là où, en termes réels, cela ne devrait pas.

Cette situation a fait MP5 deviendra bientôt une sorte de mème pour la communauté des utilisateurs: dans la publication Reddit que nous vous laissons sous ces lignes, par exemple, l’utilisateur SquidsUnitedAlliance a remplacé toutes les classes et tous les types d’armes du jeu par le MP5. De cette façon, l’énorme présence de la mitraillette et sa puissance se reflètent … jusqu’à maintenant.

La configuration de classe ultime de r / blackopscoldwar

La réponse de Treyarch au problème MP5

Juste quelques jours après Guerre froide des opérations noires a été libéré, Treyarch a contacté leur communauté pour confirmer qu’ils ont réduit Dégâts effectifs de base sur MP5 de 33%. En outre, ils ont ajusté le recul. «Maintenant, allez là-bas et essayez les quatre autres!, a indiqué le studio de développement sur son compte Twitter, encourageant les joueurs à tester les autres mitrailleurs du jeu.

Cela devient la première mise à niveau de l’équilibre face à Black Ops Cold War. L’étude, pour sa part, promet que ils continueront à travailler en prenant note des commentaires du joueur pour continuer à avancer vers sa première saison, qui vise à arriver le 10 décembre.

La première mise à jour du solde post-lancement est en ligne. Nous limitons cela à la 1 arme sur laquelle nous avons reçu le plus de commentaires, alors que nous continuons à travailler sur le plus grand pass pour la saison 1. https://t.co/UC1heS3j6S – Tony Flame (@Tony_Flame) 18 novembre 2020

Call of Duty: Black Ops Cold War est disponible sur PC et PS4, Xbox One, PS5 et Xbox Series X / S. “Le nouvel opus du jeu de tir Activision qui arrive sans beaucoup de nouvelles notables mais toujours aussi amusantes que jamais“, nous avons pointé du doigt notre analyse. Pour vous aider dans cette guerre froide, nous vous invitons également à consulter notre guide complet trucs et astuces.