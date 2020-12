Sony Playstation 5 :

Après un court report, les fans de la saga de tir d’Activision pourront enfin profiter Saison 1 de Call of Duty: Guerre froide Black Ops Oui Call of Duty: Warzone le mercredi prochain 16 décembre 2020. Cependant, pour que l’attente ne devienne pas longue, la société a récemment partagé une bande-annonce de présentation confirmant et annonçant plusieurs des actualités sur le contenu que nous verrons dans les deux titres (par exemple, il est confirmé que nous aurons une nouvelle carte qui avait déjà été filtrée).

Nouvel antagoniste, carte Rebirth et plus dans COD: Black Ops Cold War

Le protagoniste de la bande-annonce est sans aucun doute le ancien agent et dirigeant de KBG connu comme “Point”; Viktor zuzmin. L’homme est en charge de mener sa revanche personnelle contre Adler et d’organiser la cellule qui développe le gaz mortel Nova-6. Avec cette vidéo, il est plus que clair qu’Activision a l’intention de continuer à lancer saisons qui se connectent argumentativement et développez une histoire (comme cela s’est produit ces derniers mois avec Modern Warfare).

La saison 1 semble nous clarifier plusieurs des inconnues qui sont restées dans l’air en ce qui concerne le gaz Adler et Nova-6. Kuzmin et il se reverra. En fait, l’antagoniste prépare ses prochains mouvements sur l’île connue sous le nom de Rebirth, qui semble enfin être la prochaine carte Battle Royale jouable (il semble que “Mall at the Pines” Ce sera une variante de l’île d’Alcatraz que nous aurons également disponible).

COD: Black Ops Cold War recevra également entre les jours 8 et 15 Décembre packs d’armes sans frais supplémentaires (Si vous vous connectez au jeu pendant ces jours, vous pourrez les échanger) Du 12 au 16 décembre, il y aura double l’expérience multijoueur pour la progression du personnage et les armes. nouveaux modes de jeu 6 contre 6, le retour de Gunfight 2×2 avec quatre nouvelles cartes et la nouvelle carte Fireteam. Il y aura de nouveaux modes pour Des morts-vivants.Nouveau défis saisonniers entre autres nouveautés.

Il est temps de régler les comptes. La vengeance arrive avec la première saison de #BlackOpsColdWar le 16 décembre. pic.twitter.com/z21v5v98e3 – Call of Duty Espaa (@CallofDutyES) 8 décembre 2020

Warzone mettra également à jour

D’autre part COD: Warzone se mettra à jour pour recevoir l’intégration de Black Ops Cold War. À partir de la nouvelle saison 1, les deux jeux vont vivre ensemble et donc le Battle Royale recevra une mise à jour importante qui affectera principalement votre arsenal, car cela deviendra encore plus étendu avec jusqu’à 30 armes de base de Black Ops Cold War et des variantes de plans.

La progression avec La guerre moderne continue d’être une croisade et pas fini. ajoutera le prestige tous les 50 niveaux.

Call of Duty: Warzone est un jeu de tir à la première personne et multijoueur de Battle Royale d’Activision. Vous pouvez lire notre critique pour en savoir plus sur le jeu, et si vous cherchez aide à gagner tes parties, n’hésitez pas à visiter notre guide complet de trucs et astuces.