Call of Duty: Guerre froide Black Ops et Call of Duty: Warzone Ils continuent d’élargir leur contenu pour la nouvelle année 2021. La feuille de route d’Activision propose actuellement plus de contenu pendant la saison 1 que les deux titres connaissent depuis quelques semaines. Ainsi, depuis hier 14 janvier 2021, ils ont cédé la place au Mise à jour rechargée, qui comprend de nouveaux contenu tel que les cartes et les modes de jeu et d’autres annonces à venir en février. Dans cette actualité, nous collectons les actualités les plus pertinentes.

Nouvelles armes, cartes et modes de jeu pour COD: Black Ops Cold War

Nous commençons par rappeler que l’une des grandes nouveautés de ce patch est que depuis hier, et jusqu’au 21 janvier, nous avons le mode Zombies de Black Ops Cold War disponible en accès gratuit pour tous les joueurs. Les zombies reçoivent également le nouveau mode Cranked, dans lequel vous devrez faire attention à un compte à rebours. Plus vous tuez de zombies, plus vous pouvez jouer longtemps.

En plus le Joueurs PlayStation peut profiter de nouvelles cartes de Assaut; Raid et Express; ce dernier arrivera le 4 février. Aussi le même jour la carte est attendue Firebase z.

Fidèle à la dynamique des nouveaux contenus, BOCW reçoit également le Wakizashi, une arme d’autodéfense qui est en fait une katana de type samuri. Il offre une plus grande portée que le couteau en échange de vitesse. Vous pouvez le déverrouiller à travers des défis en jeu. Activision a également annoncé que Opérateur de l’OTAN Zeyna rejoindra le combat sur 21 janvier. Elle est spécialiste de la mobilité et des armes lourdes.

Le multijoueur reçoit le nouveau mode de jeu Nuclear race et aussi deux nouvelles cartes. Le premier est Sanatorium, qui est déjà disponible et nous emmène au maximum dix escouades dans l’Oural, où se trouve un refuge sanitaire expérimental soviétique. D’autre part, le Le 4 février Express sera ajouté, qui vient directement hérité de Call of Duty: Black Ops II et propose des jeux 6vs6.

Cette semaine dans #BlackOpsColdWar (01/14): ✅ Nouvelle carte: Sanatorium

✅ Nouveau mode MJ: course nucléaire

✅ Nouveau mode Zombies: Butt

✅ Nouveaux lots: Assassin déshérité et Pack Ail Tracer Et bien plus pendant la première saison! pic.twitter.com/vDLNza8Dyy – Call of Duty Espaa (@CallofDutyES) 13 janvier 2021

Actualités dans Warzone

Le patch et la mise à jour pour Warzone, l’expérience COD Battle Royale, résoudre plusieurs problèmes majeurs comme lui bug stimulant qui permettait aux joueurs de rester en vie aussi longtemps qu’ils le voulaient dans le gaz. En général, on a également cherché à corriger performance de certaines armes.

DMR 14

Réduction de la pénétration de la balle de tireur d’élite au fusil d’assaut. La baisse des dégâts à différentes distances a été réduite. Le recul a été augmenté. Le multiplicateur de dégâts localisé a été ajusté.

Type 63

Réduction de la pénétration de la balle de tireur d’élite au fusil d’assaut. La baisse des dégâts à différentes distances a été réduite.

Pistolet à rafale

Dégâts maximum réduits à 40 (au lieu de 45).

Vous pouvez consulter les notes de mise à jour complètes sur ce lien. Nous vous rappelons également que du 15 janvier au 19 janvier il y aura Week-end avec XP d’arme double dans Warzone et Black Ops Cold War.

Call of Duty: Guerre froide Black Ops est un jeu de tir à la première personne d’Activision. Vous pouvez lire notre critique pour en savoir plus sur le jeu, et si vous cherchez aide à gagner tes parties, n’hésitez pas à visiter notre guide complet de trucs et astuces.