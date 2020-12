Sony Playstation 5 :

Même matin 16 décembre Débuts 2020 en Espagne et dans le monde entier nouvelle saison 1 qui met en mouvement l’union des Call of Duty: Guerre froide Black Ops et Call of Duty: Warzone. Au cours des derniers jours, nous avons examiné les informations partagées par Activision pour être au courant les nouvelles quoi apporter cette mise à jour avec vous; de nouveaux méchants, une carte renouvelée pour la Battle Royale, deux nouveaux Goulag et bien plus encore … Maintenant, nous le savons aussi grâce à un nouvelle vidéo une grande partie des récompenses et contenu pour inclure le Pass de combat conçu pour l’occasion.

COD Black Ops Cold War and Warzone – Récompenses du Battle Pass Saison 1

Comme toujours au début de chaque saison, nous avons un refonte du système de passe de combat. Cela nous permet de gagner toute une série d’objets tout au long ses 100 niveaux et est présent dans deux versions, le gratuit pour tous les joueurs et le payant pour ceux qui veulent débloquer encore plus de contenu. Il peut être acheté pour 1000 CP et certains niveaux du pass incluent deux récompenses; un pour Black Ops Cold War et un pour Warzone.

Ceci est le Battle Pass de la saison 1. Découvrez 100 niveaux tactiques le 16 décembre dans #BlackOpsColdWar et #Warzone. pic.twitter.com/jOYA76QfVU— Call of Duty Espaa (@CallofDutyES) 14 décembre 2020

Récompenses gratuites

Pour ceux qui ne veulent pas laisser un seul centime dans le jeu, le Battle Pass comprend les articles gratuits suivants pour débloquer dans vos niveaux:

Mac-10 SMG (au niveau 15): La mitrailleuse compacte à recul peut être de petite taille, mais sa capacité à lancer du plomb à des cadences de tir élevées lui permet de frapper les gros frappeurs. C’est le SMG à tir le plus rapide par rapport aux cinq disponibles au lancement, et possède une plage de dégâts efficace tout en étant capable de recharger plus rapidement que le SMG moyen. Attention, assurez-vous de contrôler le recul vertical ou de vous rapprocher suffisamment de l’ennemi pour que ce ne soit pas un problème.Fusil d’assaut Groza (au niveau 31): Calibre 7.62, le Groza est un fusil d’assaut soviétique prototypique connu pour sa grande vitesse de maniement, permettant à son propriétaire de viser rapidement vers le bas dans le feu de l’action. Avec l’une des meilleures cadences de tir et de balles de sa catégorie, vous pouvez vous attendre à infliger de lourds dégâts à n’importe quelle cible.Plan de fusil d’assaut “Stark Constrictor” (au niveau 81): présente un design de serpent du désert enroulé autour d’une collection d’accessoires qui améliorent considérablement les statistiques de vitesse et de précision de l’arme.Skin Adler “Base Jumper” (au niveau 90): parfait pour les conditions climatiques froides. 300 points COD.

Récompenses premium instantanées

Ceux qui achètent le Battle Pass Saison 1 déverrouiller instantanément le contenu suivant:

Nouvel opérateur: Point. Inclut la mission de l’opérateur “Agent of Release”, un ensemble d’objectifs multijoueurs qui récompense deux skins, “Storm Diver” et “Spectre”, ainsi qu’une carte de visite, un emblème et beaucoup d’XP.Récompenses supplémentaires en mode Zombies: via la Mission Opérateur “Containment Zone”. La réalisation de ces objectifs débloque les skins “Siberian Ghost” et “Toxic Terror”, un autre emblème et une carte de visite, et encore plus d’XP.Mission Adler et Skin Operator: En accomplissant les objectifs de cette quête, vous pouvez débloquer les skins noir de jais “Summit” et les skins colorés “Wanderer”, une carte de visite, un emblème et de nombreux XP supplémentaires.Horloges: Silver Flash.10% d’expérience en plus: tout au long de la saison.

Plus de récompenses de pass premium

Ci-dessous, nous vous laissons avec plus d’articles qui ont été confirmés que nous pouvons gagner en augmentant nos niveaux de la passe de combat payante de la saison 1:

Jusqu’à 1000 points COD.Plan d’arme: Fusil tactique “Sheriff” (au niveau 85).Plan d’arme: Mitraillette “Gallantry” (au niveau 95).Peau de: “Raider” pour l’Opérateur Beck (au niveau 10).Coup final: «Douleur au cou» (au niveau 19).Peau de: “Prisonnier” pour la mission Stitch et Operator (au niveau 100). Terminez la mission d’opérateur incluse pour obtenir deux skins; “New Warden” et “Stripes”, ainsi qu’un emblème de pioche et une carte de visite légendaire animée.Plan de fusil d’assaut: “Ordre naturel” (au niveau 100).Skins de: «Assaut» pour les véhicules (au niveau 100).Emblème de: la première saison (au niveau 100).

Call of Duty: Warzone est un jeu de tir à la première personne et multijoueur de Battle Royale d’Activision. Vous pouvez lire notre critique pour en savoir plus sur le jeu, et si vous cherchez aide à gagner tes parties, n’hésitez pas à visiter notre guide complet de trucs et astuces.