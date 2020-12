Sony Playstation 5 :

C’est déjà possible télécharger en Espagne et dans le monde la mise à jour qui conduit à la Saison 1 de Call of Duty: Guerre froide Black Ops et Call of Duty: Warzone. Dans la plupart des pays, version 1.3.0 Il est disponible à partir de ce matin du mercredi 16 décembre 2020 (sur le territoire espagnol à partir de 8h00). Les joueurs ont attendu patiemment et le batterie de nouveauté Il est déjà là, étant comme on dit d’Activision; “le contenu le plus gratuit de l’histoire de Black Ops.”

Poids de mise à jour de Black Ops Cold War et Warzone Saison 1

Le téléchargement de cette mise à jour qui mène à la saison 1 a un poids qui varie selon les jeux que nous avons, puisque par exemple le Battle Royale est inclus dans le jeu Treyarch si vous l’avez également. Dans tout les cas, poids approximatif Le téléchargement est le suivant pour les plateformes disponibles:

PC: environ 27 Go.PS4 et PS5: environ 21 Go.Xbox One: environ 22 Go.Xbox Series X | S: environ 22,83 Go.

Préparez-vous à la vengeance. Bienvenue dans la première saison de #BlackOpsColdWar. Disponible le 16 décembre sur toutes les plateformes. pic.twitter.com/uaVp9HX5Vk Call of Duty Espaa (@CallofDutyES) 11 décembre 2020

Progression croisée pour COD Black Ops Cold War, Warzone et Modern Warfare

La première de la saison 1 aussi suppose l’union des trois jeux les plus récents de la saga, Call of Duty: Black Ops Cold War, Call of Duty: Warzone et Call of Duty: Modern Warfare (2019) sont “fusionnés” pour maintenir un progression croisée. Cela signifie que vous pouvez profiter du contenu des deux partager le même compte, sans perdre votre progression de niveau, inventaire débloqué ou personnalisation d’armes, par exemple.

Cette progression croisée bien sûr s’étend jusqu’au passe de combat, qui est partagée entre les 3 jeux. Modern Warfare cesse de recevoir du contenu nouveau et original spécifique, mais n’expire pas au cours du cycle Black Ops Cold War et restera à jour au moins pour les premières saisons.

Saison 1: Contenu, actualités et tous les détails

Au cours des derniers jours Nous avons partagé les nombreuses nouvelles fonctionnalités de la saison 1 de COD Black Ops Cold War et Warzone, et nous vous invitons à jeter un œil à ces nouvelles pour tous les détails. Hier encore, nous avons examiné récompenses du Battle Pass, qui vient avec deux nouvelles armes comme la mitraillette Mac-10 SMG et le fusil d’assaut Groza (il y aura également une troisième arme; le fusil de chasse Streetsweeper). De plus, le nouvel opérateur de point, une mission d’opérateur Adler, divers plans d’armes et de skins et beaucoup plus.

Warzone lance deux nouveaux Goulag, l’un d’eux inspiré de la mythique carte Nuketown. Bien que la plus grande nouveauté pour la Battle Royale soit sans aucun doute la nouvelle carte appelé Rebirth Island, qui est vraiment Prison d’Alcatraz. Dans Black Ops Cold War nous aurons 8 cartes multijoueurs nouveau, avec le début de Mode de prise de vue 6vs6. Parmi les nouvelles fonctionnalités, il y a 2 modes inédits pour les Zombies et une nouvelle série de tueries: la harpe.

