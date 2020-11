Sony Playstation 5 :

Call of Duty: Black Ops Cold War est sorti sur les consoles de nouvelle génération, Xbox Series X, Xbox Series S et PlayStation 5, ainsi que les machines qui nous accompagnent depuis sept ans, PS4 et Xbox One, sans oublier le PC. Sur PS5 et Xbox Series X, les caractéristiques du titre deux modes, celui qui offre un performances jusqu’à 120 ips et un autre qui s’engage à une meilleure qualité d’image en utilisant tracé laser.

Les données proviennent d’une comparaison des experts en matériel de Fonderie numérique, que vous pouvez voir dans la vidéo insérée ci-dessous et lire sur le site Internet d’Eurogamer. Dans le mode qualité, qui vise à atteindre 60 images par seconde en utilisant le lancer de rayons. Sur les deux consoles, les performances sont similaires, mais sur le PS5 il y a un bug cela fait parfois chuter la fréquence d’images à 40 ips. De DF, ils disent qu’avec un redémarrage de la séquence, cela peut être résolu.

Dans le mode Performance, qui vise 120 fps (un téléviseur ou un moniteur avec un taux de rafraîchissement de 120 hertz est nécessaire pour profiter de ce mode), PS5 devance la Xbox Series X: La machine de Sony reçoit 10 images supplémentaires par seconde dans les séquences de jeu les plus exigeantes en matériel.

En ce qui concerne la détails visuels, les deux utilisent les mêmes modèles et éléments et la même technique de redimensionnement lors de l’utilisation de la résolution dynamique 4K.

La version Xbox Series S utilise la 2K dynamique et cible 60fps

L’analyse fournit également des données sur la version de Xbox Series S, qui renonce au lancer de rayons et présente moins de détails dans les environnements. De plus, la résolution dynamique pointe vers le 2K (1440p), mais parfois il descend à 1200p. Concernant la fluidité, l’objectif est le 60 images par seconde, mais dans les séquences très chargées, il tombe à 50 ips.

Call of Duty: Black Ops Cold War est disponible sur PC, PS4, Xbox One, Xbox Series X / S et PS5. Vous pouvez lire notre une analyse dans ce lien et consultez le guide complet dans cet autre.

[Actualizacin 25/11 – 13:32]: La news a été mise à jour en ajoutant les informations sur le “bug” dans le framerate de PS5 en mode qualité.