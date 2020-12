Sony Playstation 5 :

Cette semaine Saison 1 de Call of Duty: Guerre froide Black Ops et Call of Duty: Warzone. Depuis lors, en Espagne et dans le monde, les deux jeux ont commencé à partager des progrès croisés et bien plus encore. Maintenant pour célébrer cette nouvelle étape Au sein de la saga, Activision a préparé un événement spécial qui plaira sûrement aux fans qui veulent essayer le nouveau jeu de la franchise, et c’est maintenant et seulement pour un temps limité Le mode multijoueur Black Ops Cold War est Accès libre pour tous.

C’est votre chance de découvrir l’évolution du multijoueur Black Ops. Profitez du mode multijoueur #BlackOpsColdWar pendant la semaine d’accès gratuit, jusqu’au 24/12. pic.twitter.com/QbpKcgWsPF Call of Duty Espaa (@CallofDutyES) 17 décembre 2020

COD: Accès gratuit multijoueur Black Ops Cold War

Cette célébration spéciale par Activision et Treyarch en mettant Black Ops Cold War multijoueur gratuit aura une durée limitée, comme nous l’avons dit. Plus précisément, l’accès gratuit a commencé depuis hier, 17 décembre 2020 à 19h00 (heure de la péninsule espagnole), et sera prolongé au plus tard jusqu’au jeudi 24 décembre 2020 à 19h00.

Gardez à l’esprit que cet accès gratuit ne couvre que le multijoueur de Black Ops Cold War (donc la campagne ou le mode zombie n’est pas pris en compte). En outre, l’événement aura deux étapes différentes dans lequel vous pouvez profiter de l’un ou d’autres modes multijoueurs et de ses 18 cartes.

Étape 1 gratuite

La première étape va de la du 17 décembre au lundi 21 Décembre, et comprend un mélange de modes nouveaux dans la saison 1 ou disponibles depuis le lancement de Black Ops Cold War. Pour être exact, ce sont les modes disponible gratuitement:

Team Duel. Dominion. Tir 2v2. Playlist Nuketown Navideo 24/7. Playlist Raid the Mall.

Étape 2 gratuite

En revanche, la deuxième étape gratuite sera disponible du 21 décembre, dès que la première étape se termine, et elle s’allongera jusqu’au 24 décembre. Dans cette période, ils seront disponibles tous les modes multijoueurs de l’étape précédente et aussi ce qui suit sera ajouté:

Prop Hunt Hot Spot Combined Arms Fireteam Dirty Bomb

Pour tout cela, vous devez ajouter plusieurs bonus qui sera actif, car Activision également accorder le double d’EXP pour tous les opérateurs, bonus d’armes et progression pour la passe de combat (qui est également valable pour Warzone, rappelez-vous). En fait, les bonus du Battle Pass se dérouleront du 22 au 28 décembre afin que vous ayez encore plus de temps pour débloquer son contenu en cette période de Noël.

En attendant, nous vous rappelons que Call of Duty: Warzone c’est toujours gratuit. Si vous voulez en savoir plus sur Battle Royale d’Activision, le jeu de tir à la première personne et le jeu de tir multijoueur, vous pouvez lire notre critique, et si vous cherchez aide à gagner tes parties, n’hésitez pas à visiter notre guide complet de trucs et astuces.