Sony Playstation 5 :

Le succès de Call of Duty: Warzone est accablant et personne n’en doute, il n’est donc pas surprenant que, dès le Activision ça marche pour amener Battle Royale sur la scène compétitive des e-sports, dans le Ligue Call of Duty. Cela a été confirmé Johanna faries récemment sur le portail ScreentRant, qui est le directeur des ligues de l’entreprise.

COD: Warzone entre dans la Ligue Call of Duty en 2021

Comme nous le disons, il semble qu’il soit prévu et entre dans les plans Activision que au cours de cette année 2021 Call of Duty Warzone rejoignez la Ligue Call of Duty en tant que titre de premier plan des sports électroniques (rejoignant ses deux frères Call of Duty: Black Ops Cold War et Call of Duty: Modern Warfare). L’intention de l’entreprise est de réaliser ce mouvement comme partie d’un plan plus vaste, ce qui mènera finalement à attirer un public plus large à la Call of Duty League pour propulser ce circuit compétitif fondé en 2020.

Il est prévu d’intégrer Warzone dans Call of Duty: League, et nous sommes ravis d’annoncer ces plans dans les semaines et les mois à venir.

Johanna faries Il a parlé de ces plans ambitieux, bien qu’il n’ait pas révélé exactement comment ils comptaient inclure Warzone à la CDL, il a a commenté quelques mots intéressants à ce sujet et vous avez mentionné qu’une annonce complète n’est pas très loin dans le temps.

“Il y a [planes de llevar Warzone a la Call of Duty: League], et nous sommes ravis d’annoncer ces plans dans les semaines et mois à venir“A déclaré Faries à ScreenRant.” Nous avons suivi de près leur introduction et l’incroyable popularité de Warzone depuis le printemps dernier. Nous avons déjà inclus dans Warzone contenu lié à nos pros de la dernière saison, mais nous avons pris la période entre les saisons pour réfléchir en grand à ce qu’un investissement plus structuré“.

Faries a conclu son entretien en soulignant qu’il y a des choses très excitantes à venir pendant cette saison. Nous devrons donc être attentifs aux semaines et mois à venir.

CDL Saison 2

La CDL a sur son calendrier le plus proche commencer avec sa deuxième saison en février prochain, avec un événement d’ouverture qui se tiendra entre le 11 et le 14 du mois et se déroulera uniquement en ligne en raison de la pandémie de coronavirus. Cette année comprendra des nouvelles comme 4 contre 4 matchs. Il y aura 12 équipes de la ligue qu’ils devront affronter dans plusieurs matchs non encore annoncés, bien que Warzone soit connu pour ne pas en faire partie (mais cela peut finir par être comme ça).

Warzone a été une source de revenus très solide au cours de cette dernière année pour Activision, depuis mars 2020, donc ces plans sont totalement logiques et on ne peut qu’attendre de voir comment structurer la scène professionnelle autour du jeu.

Call of Duty: Warzone est un jeu de tir à la première personne et multijoueur de Battle Royale d’Activision. Vous pouvez lire notre critique pour en savoir plus sur le jeu, et si vous cherchez aide à gagner tes parties, n’hésitez pas à visiter notre guide complet de trucs et astuces.