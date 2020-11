Sony Playstation 5 :

DiRT 5 maintenant disponible sur PS5, PS4, Xbox Series X / S, Xbox One et PC; Sa version nouvelle génération a été lancée avec chacune des nouvelles consoles, elle peut donc être jouée sur Microsoft depuis la semaine dernière et sur Sony à partir d’aujourd’hui (du moins en Espagne). Pour ce dernier, des fonctionnalités ont été intégrées qui profitent de la réponse optique du DualSense, le contrôleur PS5, mais apparemment ses créateurs veulent les modifier.

Et est-ce dans Codemasters, studio responsable de DiRT 5, ne sont pas satisfaits de la façon dont leur nouvel opus de conduite tire parti des possibilités de livrée de la PS5. A été David Springate, directeur technique du jeu, qui a signalé ce désaccord lors d’une émission en direct sur GameOnDaily.

Ils changeront la réponse optique sur PS5 malgré la bonne réception

Springate a reconnu que le studio n’est pas satisfait de la façon dont DiRT 5 tire parti des capacités du DualSense, malgré le fait que tous les joueurs qui l’ont essayé ont transmis leurs félicitations: «J’ai vu beaucoup de gens dire qu’ils voulaient jouer à DiRT 5 sur PS5 à cause du foie. Pour moi, c’est vraiment intéressant car j’ai vu beaucoup de gens le dire. les personnes avec lesquelles j’interagis sur les forums ou sur Discord de DiRT5. “

Malgré l’apparente bonne réception de la réponse hépatique de DiRT 5, le directeur technique admet que Codemasters ne sont pas satisfaits et qu’ils vont le repenser pour en tirer le meilleur parti: «Nous ne sommes pas satisfaits du résultat, nous allons donc revoir le réponse hépatique », a-t-il expliqué. “Bien que je n’ai vu personne dire qu’il déteste la réponse hépatique de DiRT 5, nous ne sommes pas heureuxNous reviendrons donc et le repenserons. “Cette amélioration sera vraisemblablement intégrée au jeu PS5 via une mise à jour.

DiRT 5 est le dernier opus de la saga de conduite Codemasters, un jeu qui, dans notre revue, nous dit “a les deux piliers dont tout jeu de course a besoin pour être amusant: de superbes contrôles et une variété de tests et de contenu.” Après l’avoir testé sur Xbox One X et PS4 Pro, je conclus que “nous avons passé un bon moment avec lui, et c’est l’un de ces titres que nous continuerons à jouer même après l’analyse sur les nouvelles consoles, car il comprend une mise à jour gratuite. “