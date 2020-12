Sony Playstation 5 :

Collection of Saga: Final Fantasy Legend vient de débarquer Commutateur Nintendo, permettant aux joueurs de revivre cette série légendaire qui a créé Akitoshi Kawazu. La compilation est disponible en format numérique via le Nintendo eShop Espagne, où vous pouvez l’obtenir pour le prix de 19,99 euros. A l’occasion du lancement, nous avons pu profiter une nouvelle bande-annonce qui nous permet de jeter un œil à la caractéristiques de cette collection:

Collection de Saga: Final Fantasy Legend maintenant disponible sur Switch

“Collection de Saga: Final Fantasy Legend est une excellente introduction à cette saga mythique créée par Akitoshi Kawazu“, écrit la société Koch Media dans son communiqué de presse. De cette manière, cette compilation est un retour vers des jeux aussi légendaires que The Final Fantasy Legend, sorti à l’origine sur Game Boy en 1990. “Les fans de RPG peuvent profiter de la reconstitution fidèle de ces classiques 8 bits dans une aventure nostalgique et pionnière à travers des mondes de fantaisie. “

Nous devrions combattre des monstres qu’ils nous traquent sur les routes visiter les villes cela nous aidera à faire une halte dans notre voyage … et découvrir les histoires qui se cachent derrière cette scène pleine de magie. Il est à noter que cette collection propose toute une série d’ajustements à la qualité de vie du jeu, et de nouvelles fonctions qui permettra aux joueurs de profiter de la meilleure expérience: augmentation de la vitesse, grossissement de l’écran réglable, mode d’affichage rétro, musique et illustrations commémoratives.

La compilation comprend les éléments susmentionnés La légende de Final Fantasy, Final Fantasy Legend II et Final Fantasy Legend III. Il comprend également une chanson très spéciale à l’occasion du 30e anniversaire, À travers le “Sa ・ Ga”, composée par Kenji Ito, huit fonds d’écran de jeu différents et un choix de jouer avec du texte japonais ou anglais.

En hommage à la console Game Boy, Les joueurs peuvent également détacher les contrôleurs Joy-Con et placer la console Switch verticalement, en utilisant les boutons à l’écran pour imitez ainsi l’expérience de jouer sur une Game Boy. Nous vous rappelons que Collection of Saga: Final Fantasy Legend est disponible sur Nintendo Switch au format numérique via eShop, pour 19,99.