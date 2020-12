Sony Playstation 5 :

Il y a 30 ans, le Commander Keen a été publié, une plate-forme à défilement latéral qui est entrée dans l’histoire comme considéré comme le premier jeu id Software. Il s’agit en fait du premier jeu de cette étude à tirer parti de la technologie de défilement latéral avec chargement rapide des graphiques sur les ordinateurs, une technologie initialement conçue par John Romero et qu’il avait précédemment utilisé dans des projets personnels qui lui ont valu l’attention des entreprises de l’époque, donnant lieu à la fondation d’id Software.

Le premier épisode de Commander Keen est sorti via shareware le 14 décembre 1990, quelques mois avant la création officielle d’id Software en tant que studio. Le jeu est divisé en un total de six épisodes qui ont été publiés sur une base épisodique jusqu’en 1991, bien qu’en plus de ces six chapitres, il y a un septième perdu et un dernier jeu, une sorte de version définitive. Actuellement commandant Keen est disponible sur Nintendo Switch et PC via Steam et une sorte de redémarrage mobile avec un modèle free-to-play allait également être publié, mais Bethesda a rejeté l’idée sans explication.

Le commandant Keen nous permet de contrôler Billie Blaze, un garçon de huit ans voyage dans l’espace pour défendre l’humanitéd et en adoptant le nom qui donne son titre au jeu. La technologie de défilement a été utilisée dans ce titre pour offrir des scénarios de plate-forme en deux dimensions dans lesquels le personnage peut non seulement marcher à gauche et à droitemais avait également la capacité de sauter. Tout au long des scénarios, il y a de nombreux ennemis et dans chaque épisode de nouvelles mécaniques et des éléments innovants ont été introduits pour l’époque qui tiraient le meilleur parti de la technologie.

Commandant Keen, petit-fils de Blazkowicz et père de Doomguy

Parmi les nombreux curiosités Ce jeu se cache, l’un des plus remarquables est que son protagoniste a une relation forte avec les personnages principaux de DOOM et Wolfenstein, des jeux également d’id Software: Tom Hall a confirmé que BJ Blazkowicz est le grand-père du commandant Keen et que Le commandant Keen est le père de Doomguy.