Sony Playstation 5 :

PS5 est déjà disponible en Espagne et dans le reste du monde et avec lui le DualSense, un contrôleur de nouvelle génération avec lequel Sony entend transformer notre perception des jeux vidéo entre nos mains. Ce nouvel appareil fonctionne non seulement sur la console de nouvelle génération, mais il est également compatible avec d’autres plates-formes, y compris le PC.

Bien sûr, il semble que pour le moment le contrôleur PS5 ne dispose pas de ses propres pilotes pour l’ordinateur, donc la seule façon de jouer avec le DualSense sur PC aujourd’hui est de passer par Vapeur, où la compatibilité a déjà été établie. Dans cet article, nous expliquons étape par étape les différentes méthodes pour connecter le contrôleur PS5 à l’ordinateur.

Connectez DualSense au PC via un câble

C’est l’option la plus simple. Prenez simplement votre manette DualSense et Câble USB-C fourni avec la console, connectez cette extrémité au périphérique PS5 et l’autre, l’USB-A de toute vie, à votre ordinateur. Lorsque vous établissez la connexion, votre ordinateur devrait reconnaître l’appareil et avec cela, vous devriez déjà avoir la télécommande en cours d’exécution sur PC.

Ci-dessous vous pouvez voir les instructions pas à pas:

1. Connectez le DualSense au PC avec le câble USB-C fourni avec la console.2. Attendez que votre PC reconnaisse l’appareil (une notification apparaîtra, si vous ne les avez pas désactivés).3. Le DualSense devrait déjà fonctionner sur votre PC.

Rappelle-toi que si vous utilisez cette méthode, vous devrez toujours jouer avec le câble connecté, car si vous débranchez l’une ou l’autre extrémité, la connexion sera perdue et vous devrez la reconnecter. La partie positive est que vous aurez toujours une batterie dans le DualSense car la télécommande sera alimentée par l’ordinateur lui-même.

Connectez DualSense au PC via Bluetooth

Cette méthode est peut-être un peu plus laborieuse que la précédente, mais elle vous permettra de jouer avec le DualSense sur votre PC en utilisant connexion sans fil. Si vous avez déjà connecté un DualShock 4, le contrôleur PS4, à un ordinateur, la méthode à suivre est pratiquement la même. Voici les étapes pour connecter le contrôleur PS5 au PC en utilisant Bluetooth:

Avant de commencer, assurez-vous que votre PS5 est débranchée ou suffisamment éloignée pour ne pas l’allumer lorsque vous allumez le DualSense.1. Ouvrez le menu des paramètres «Bluetooth» dans Windows 10.2. Cliquez sur «Ajouter un appareil Bluetooth».3. Lorsque votre PC commence à rechercher de nouveaux appareils, prenez le DualSense et appuyez sur le bouton «PlayStation» et le bouton «Partager» en même temps jusqu’à ce que les voyants du contrôleur commencent à clignoter rapidement.Quatre. Votre PC reconnaîtra le nouvel appareil et vous l’affichera à l’écran en tant que «contrôleur sans fil».5. Cliquez sur ledit appareil et commencez le couplage.

Ce sera l’ordinateur lui-même qui vous indiquera quand l’appairage sera terminé et quand vous pourrez commencer à jouer avec le DualSense sur votre PC. Il faut se rappeler que pour cette méthode votre ordinateur doit avoir un récepteur BluetoothSinon, vous devrez vous procurer un adaptateur externe qui se connecte via USB et vous permet d’établir des connexions sans fil.

Utilisez DualSense sur Steam

Comme nous l’avons déjà dit, Windows 10 ne dispose actuellement pas de pilotes officiels pour faire fonctionner DualSense sur PC. Qu’ils soient publiés ou non, la solution la plus simple est utilisez-le via SteamComme la plate-forme de Valve a déjà ajouté la prise en charge du contrôleur PS5. Bien sûr, pour le moment, il n’est possible de le faire que par version bêta du client.

Si vous n’avez pas la version bêta de Steam, la première chose à faire est d’y accéder. Nous expliquons comment:

1. Ouvrez le menu «Affichage» de Steam et ouvrez «Paramètres».2. Dans la section «Compte», recherchez «Participation à la bêta» et appuyez sur «Modifier».3. Sélectionnez ‘Steam Beta Update’ dans le menu déroulant qui apparaîtra.Quatre. Cliquez sur ‘OK’ et redémarrez le client pour accéder directement à la version bêta.

Une fois que cela est fait, vous pouvez utiliser le contrôleur PS5 sur Steam en utilisant l’une des deux méthodes précédentes. Si vous ouvrez Grande image Vous verrez que la plate-forme reconnaît directement le contrôleur en tant que “ contrôleur PS5 ” et ajuste la disposition des boutons pour imiter celle d’un contrôleur Xbox. Cependant vous pouvez configurer les boutons, la sensibilité des joysticks, la vibration et l’intensité de la LED, en plus de donner un nom à l’appareil.

Cette méthode ne limite pas l’utilisation de DualSense aux jeux SteamDepuis la plate-forme de Valve vous permet d’ajouter et d’exécuter des jeux qui n’ont pas été achetés dans votre magasin. Ainsi, tout titre que vous avez sur votre ordinateur peut être ajouté à Steam (en cliquant sur «Ajouter un produit» en bas à gauche du client puis sur «Ajouter un produit non Steam») pour jouer avec la manette PS5.