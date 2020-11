Sony Playstation 5 :

Demon’s Souls nous apporte à nouveau la formule classique du RPG d’action From Software et cela signifie que nous devrons cultiver des âmes pour ne pas avoir de difficultés dans le royaume de Boletaria.

Demon’s Souls cache de nombreux secrets sur PS5, mais ce que personne ne laisse passer, c’est la nécessité de monter de niveau pour continuer à progresser ou pour acquérir plus de matériel et d’équipement alors que nous surmontons les Archstones et les boss.

Pour tout ça nous avons besoin d’âmes, la monnaie de Demon’s Souls, et bien sûr, ceux-ci peuvent être obtenus dans une plus ou moins grande mesure. Pour obtenir plusieurs âmes à la fois et ainsi pouvoir les investir nous allons recourir à une bonne agriculture et ici nous vous disons quelle est la meilleure façon de le faire.

Comment cultiver des âmes dans Demon’s Souls pour PS5: meilleures méthodes et endroits pour obtenir plus d’âmes

Tout d’abord, rappelez-vous que pour cultiver plus d’âmes, il est recommandé comptez sur la tendance du monde Pure Black, bien que oui, les ennemis seront plus forts. Une fois que nous savons cela, le meilleur endroit pour obtenir des âmes rapidement et efficacement est dans le monde 4-3. Nous devrons vaincre le roi de la tempête pour obtenir le puissant souverain de la tempête.

Dans cette zone, vous pouvez facilement obtenir des âmes et en une seule race, vous obtiendrez jusqu’à 20 000 âmes. Cependant, il y a un problème et c’est que ce processus prend un certain temps, car l’autel des tempêtes n’est pas un endroit pour les nouveaux arrivants et cela demandera de la patience et un caractère puissant. Les Storm Beasts vous fourniront 1 200 âmes.

Un autre excellent domaine pour l’agriculture est à l’autel des tempêtes, dans le 4-2, après avoir vaincu l’arbitre. Pour vaincre ce boss, vous pouvez monter au dernier étage et lui tirer des flèches. Une fois que vous avez terminé, les ennemis dans cette zone accorderont jusqu’à 4000 âmes, alors maintenant vous le savez. Donnez de la cire et de la cire à polir.

La Dame en noir sera ravie. Vous ne pouvez pas manquer nos guides sur où trouver et comment obtenir les 4 nouveaux anneaux, astuces, astuces et tout ce que vous devez savoir lorsque vous commencez à jouer et que vous ne mourez pas en essayant ou quel est le meilleur cadeau initial.