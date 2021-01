Sony Playstation 5 :

Le nouveau fusil de chasse Call of Duty Warzone fait déjà la guerre dans le jeu. Nous vous expliquons comment débloquer le Streetsweeper et des astuces pour relever le défi.

Cal of Duty Warzone ajoutez une nouvelle arme au pouvoir dévastateur. On parle de le fusil de chasse Streetsweeper, qui sème déjà la panique chez les joueurs et qui se veut la nouvelle arme cible de la bataille royale. Voulez-vous savoir comment le déverrouiller?

Si vous aimez jouer à des distances folles et rapprochées, le Call of Duty Warzone Streetsweeper est une excellente décision aujourd’hui. Grâce à ses dégâts élevés et sa cadence élevée, ce fusil de chasse à tambour ne laisse personne indifférent. Nous vous expliquons comment vous pouvez l’obtenir rapidement.

Comment débloquer le nouveau fusil de chasse Streetsweeper mortel dans Call of Duty Warzone

Obtenir cette arme est relativement simple, même si cela peut prendre beaucoup de temps. Le défi de déverrouiller le fusil de chasse Streetsweeper consiste en Réussissez trois éliminations sans mourir dans 15 parties différentes en utilisant des fusils de chasse. Pour qu’il soit compté, vous devez terminer chacun des jeux.

Cela peut être réalisé soit pendant la guerre froide, soit dans Warzone, bien que ce dernier soit plus compliqué et laborieux, donc si vous avez Black Ops Cold War, jouez à des jeux multijoueurs pour relever ce défi plus facilement.

Voici quelques-uns des accessoires et périphériques essentiels pour améliorer votre expérience PlayStation 4.

Les jeux rapides où vous pouvez exécuter cette séquence avec un fusil de chasse sont idéaux. Par exemple, recherchez des modes qui incluent la carte Nuketown, car il ne devrait pas être trop difficile d’obtenir trois éliminations consécutives. Si vous n’avez que Warzone, le mode Loot est le plus indiqué ou jouez à Isla del Renacer, car ce sont des distances plus petites.

Vous savez déjà comment obtenir cette arme. Ne manquez pas d’autres guides tels que: les meilleures et les plus meurtrières armes que vous pouvez utiliser dans Call of Duty Warzone (décembre 2020), où trouver le nouveau bunker de Call of Duty Warzone et la mystérieuse station de contrôle, comment obtenir le plan de Call of Duty Duty Warzone Rebirth: où se trouvent la mallette et les codes de porte, comment voir les 3 derniers de Call of Duty Black Ops Cold War (pas de spoilers), comment jouer à l’arcade classique dans Call of Duty Black Ops Cold War, obtenez le Opcodes Chaos et Red Circle, comment remplir tous les objectifs optionnels ou la combinaison pour ouvrir la salle secrète dans l’abri de la CIA dans Call of Duty Black Ops Cold War.