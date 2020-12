Sony Playstation 5 :

Contenu sponsorisé

PlayStation 5 est déjà en vente en Espagne, donnant le signal de départ à la nouvelle génération de Sony dans notre pays accompagnée de jeux aussi remarquables que Demon’s Souls, Astro’s Playroom ou Spider-Man: Miles Morales ceux qui ont déjà su se mettre les dents dans d’innombrables joueurs.

Au-delà des titres exclusifs pour PS5, l’un des jeux les plus attendus de cette nouvelle génération est NBA 2K21, le simulateur de basket de 2K Sports qui a été entièrement refait pour PS5 profiter de toutes les fonctionnalités de la nouvelle console comme son pouvoir d’offrir meilleurs graphismes que jamais, la vitesse fulgurante du Stockage SSD ou les propriétés de Télécommande DualSense avec rétroaction hépatique et déclencheurs adaptatifs, étant également l’un de ces jeux parfaits pour profitez de ce Noël ensemble depuis la même console grâce à son multijoueur local.

Un saut visuel vers la prochaine génération

Dès que l’on démarre NBA 2K21 sur PS5, on se rend déjà compte qu’on est confronté à un jeu pour une nouvelle génération avec un finition visuelle frappante, ce qui est perceptible puisque nous choisissons notre première équipe pour jouer un match rapide, avec un écran de sélection où nous pouvons voir la star principale de chaque équipe bien détaillée, ainsi que des néons plus beaux que jamais grâce à un éclairage amélioré, et avec le pavillon prenant vie comme jamais auparavant grâce à la recréation détaillée du niveau inférieur.

Déjà sur le terrain, tout ce que nous avons intuitivement avec cette première “lettre d’introduction” devient réalité et Il est facile de remarquer la grande différence graphique par rapport à la PS4, aussi bien dans le modelage de chacun des joueurs que dans leurs cheveux, leur visage ou leur sueur, qui semblent beaucoup plus naturels que par le passé.

le animations sont aussi maintenant plus réaliste, avec un soin particulier pour les joueurs, par exemple, lorsqu’il s’agit de marcher sur la ligne des trois avant de faire un triple, en plus du fait que les contacts entre les joueurs ont également été améliorés, avec un moteur de collision amélioré cela rend les crashs plus réels, avec une sensation de poids qui n’existait pas jusqu’à présent et avec des déplacements et des chutes beaucoup plus proches de ce que l’on peut voir sur un terrain de basket.

La éclairage amélioré on le remarque surtout lors des matches, des projecteurs dans les pavillons aux différents panneaux publicitaires qui entourent le court, avec des reflets différents qu’il s’agisse de panneaux numériques ou d’anciennes colonnes avec de la publicité en plastique. Sur le parc, nous verrons également les reflets des projecteurs qui éclairent toute la piste qui se déplacera de manière fluide et dynamique pendant que nous la parcourons avec le joueur que nous contrôlons à tout moment.

Un gameplay totalement renouvelé

NBA 2K21 sur PS5 n’a pas seulement amélioré ses graphismes, il a également reçu multitude d’améliorations et de changements dans son gameplay, offrant un gameplay complètement renouvelé dans son saut vers la nouvelle génération de consoles. Contrôlez l’arc de votre tir ou le rythme de vos dribbles, lancez 3 pointeurs avec recul grâce à la nouvelle technologie de planter les pieds, tournez dans les airs avec l’Impact Engine, avec un système amélioré de collisions entre joueurs, plus réaliste que jamais .

Adieu les temps de chargement

Un autre point qui est apprécié, et beaucoup, est que maintenant nous disons pratiquement au revoir aux temps d’attente grâce au SSD. À partir du moment où nous allumons notre PS5 jusqu’à ce que nous accédions aux menus du jeu, il ne s’écoule que 4 secondes, en passant jouer à un jeu est une charge quasi instantanée, nous jetant sur le court presque instantanément. Cela est particulièrement évident dans les matchs en ligne. Désormais, dès que nous trouverons un rival, nous commencerons à jouer presque immédiatement.

Nouveaux modes, étendus et améliorés: The W, The City, MyTEAM et MyCAREER

NBA 2K21 est un jeu qui avait déjà beaucoup de contenu qui est également étendu maintenant dans sa version pour PS5 avec deux nouveaux modes cela ajoutera encore des dizaines ou des centaines d’heures de plaisir. Commençant par Le W, c’est un nouveau mode qui nous permet créer un basketteur Nous en prendrons le contrôle pendant la saison WNBA, en ayant également un mode en ligne qui nous permet de jouer des matchs à 3 contre 3 joueurs.

Une autre nouveauté est La ville qui élargit considérablement ce que nous voyons maintenant à El Barrio, nous offrant maintenant une expérience beaucoup plus grande et plus complète avec une carte multijoueur en monde ouvert dans laquelle nous trouverons des gratte-ciel géants, d’énormes places et plusieurs quartiers contrôlés par quatre affiliations dont nous devrons en choisir une pour rivaliser pour dominer le reste de la ville pendant que nous jouons à toutes sortes de jeux ou terminons différents événements .

Le mode Ma carrière a également été amélioré dans cette nouvelle version avec un histoire prolongée, avec plus d’options pour choisir notre histoire et notre évolution sur et en dehors du terrain, pouvoir jouer, si on veut, dans la G-League. Commencez au lycée, jouez vos 4 saisons complètes de basket-ball universitaire dans l’un des 10 authentiques collèges nord-américains ou dirigez-vous vers la G League.

Nous avons également un nouveau mode de franchise complètement repensé, My NBA, dont My GM, My LEAGUE et My LEAGUE Online, dans lesquels nous pouvons maintenant concevoir complètement comment nous voulons jouer. Développez votre ligue personnalisée à 36 équipes ou laissez-la à 12. Observez et contrôlez la progression des joueurs avec le système boom / bust et partagez vos paramètres et situations créés avec la communauté.

Tirer le meilleur parti du nouveau DualSense

Enfin, un autre des points clés pour ressentir le sentiment d’une nouvelle génération avec NBA 2K21 pour PS5 est l’utilisation qu’ils ont faite du DualSense de l’équipe de développement de 2K Sports utilisant les nouvelles fonctionnalités offertes par le contrôleur à commencer par le retour hépatique, ressentir les chocs des joueurs dans les mains ou le pouls de course des joueurs dans les moments clés.

Une autre utilisation intéressante que NBA 2K21 fait du DualSense est le déclencheurs adaptatifs remarquant comment, lors du sprint, notre joueur se fatigue et comment le déclencheur R2 devient plus difficile, simulant sa fatigue et nous faisant sentir combien il est difficile de poursuivre sa carrière. De plus, nous pouvons également utiliser le microphone intégré du Dualsense pour discuter des détails du match avec notre rival, en le félicitant, par exemple, lorsqu’il fait un bon jeu.

Un progrès partagé entre les générations

Si vous avez commencé à jouer à la version PS4 il y a quelques mois et que vous voulez maintenant passer à la version PS5, vous devez savoir que tous les progrès de MyTEAM et le porte-monnaie VC Sont partagés

entre les générations. Dans NBA 2K21, toutes vos cartes MyTEAM et votre progression sont transférées de la PS4 vers la PS5, vous pouvez donc profiter de MyTEAM sans interruption tout au long de l’année.

Une expérience qui tire parti de la prochaine génération incluse dans l’édition Mamba de PS4

NBA 2K21 est désormais disponible pour tous ceux qui souhaitent l’acheter sur le PlayStation Store. De plus, si l’un d’entre vous a acheté l’édition Mamba du jeu pour PS4, dans ce cas, vous pouvez obtenir la version pour PS5 entièrement gratuitement en achetant le jeu pour 0 euros via la boutique numérique Sony.