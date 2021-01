Sony Playstation 5 :

récemment Star Wars Battlefront 2 a de la chance et grâce à la boutique Epic Games De nombreux joueurs ont pu essayer le jeu totalement gratuitement avec la plupart des objets cosmétiques déjà débloqués. Cependant, pour obtenir le Peau dure du roi, également appelé Résilience cutanée en Amérique latine, il nous sera demandé de franchir un jalon et de résoudre un œuf de Pâques dans lequel nous devons découvrez le secret de Takodana dans le château de Maz.

Comment obtenir la peau résistante de Rey

Pour obtenir la peau résistante de Rey et découvrir le secret, il vous suffit de suivre ces étapes:

Jouez en mode coopératif ou assaut: Vous ne pouvez déverrouiller le skin que dans ce mode sur la carte Château de Maz à Takodana dans ces 2 modes, car en supremaca ou d’autres modes, vous ne pouvez pas accéder à l’intérieur du château. Bien que vous puissiez franchir le jalon des deux côtés, ce sera plus facile du côté de la résistance.Une fois que nous sommes sur cette carte, dans ces modes, entrez tout d’abord dans le château, monte au premier étage et trouvez la pièce où peinture du pirate Hondo Ohnaka, que vous pouvez voir dans cette image partagée par un utilisateur de Reddit.

Vous devez tirer le cadre Maintenant quittez la pièce, tournez à gauche, allez au bout du couloir, sortez du mur à droite, sautez et allez tout droit vers aller à l’esclave 1, Le navire de Boba Fett Si vous regardez à droite du navire, vous devriez voir trois conteneurs activables Tu dois les activer dans l’ordre: droite, gauche et centre. Vous pouvez voir l’ordre et l’emplacement exacts sur cette image de la vidéo du YouTuber espagnol Naranjis:

À ce stade précis, après avoir ramassé les objets, vous entendrez un bruit comme une pièce de monnaie. Sans ce bruit, vous n’avez pas bien fait les choses, si vous avez entendu le bruit, retournez au château et cherchez la zone des drapeaux. votre objectif est de trouver le drapeau avec un soldat de la tempête (soldat de l’empire) se tient sur le côté gauche du mur, entrant par la porte principale du château, levez les yeux.

Une fois que vous aurez localisé le drapeau, il vous faudra grimper dessus, pour cela, montez au sommet du château et laissez-vous tomber sur le mât entre le violet et le jaune-orange pour le localiser facilement, tenez-vous sur le côté droit (avec la porte de sortie du château devant vous) et recherchez le drapeau violet à gauche d’un drapeau jaune et orange. Vous pouvez voir le point exact sur cette autre image, également à partir de la vidéo explicative de Naranjis.

. Quand tu le fais, tu peux sans bouger, activez un bouton qui se trouve à l’extrémité du mât et une fois que vous activez ce bouton, vous entendrez un bruit comme une ouverture de mur. La dernière étape sera d’aller à la sous-sol du château, comme Rey le fait dans le film “The Force Awakens” pour trouver le sabre de Luke. au bout du couloir Du sous-sol, vous verrez une porte qui est fermée, avec un panneau de commande, activez le panneau et entrez à l’intérieur pour découvrir le trésor de Maz et Obtenez la peau résistante de Rey.