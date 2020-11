Sony Playstation 5 :

Ce 19 novembre Playstation 5 Il a atteint des magasins en Espagne et dans le reste des pays européens. La nouvelle console de Sony arrive accompagnée de titres de haut niveau tels que Demon’s Souls, Spider-Man: Miles Morales, Sackboy: A Big Adventure et NBA 2K21. Mais vous n’avez pas besoin d’aller à la caisse pour profiter de plus de jeux sur votre toute nouvelle machine. Comme c’est déjà le cas avec PS4, il y en a beaucoup jeux gratuits sur le PlayStation Store.

Téléchargez des jeux gratuits sur PS5

Lorsque vous lancez votre console vous devrez le configurer à travers quelques étapes très bien expliquées, mais l’un des premiers messages sera de présenter votre compte PlayStation Network gratuit. Si vous possédez une PS4 ou une autre des consoles récentes de Sony, vous en avez déjà une. Sinon, vous pouvez économiser quelques minutes du processus en le créant à partir de ce lien.

Une fois que vous avez la console prête, pour accéder aux jeux gratuits, il vous suffit d’aller sur l’icône PlayStation Store, à l’extrême gauche dans le menu principal de la machine. Contrairement à PS4, ici la boutique numérique est intégrée au menu, vous n’avez donc pas besoin de cliquer dessus, mais d’appuyer sur “bas” (sur la croix ou sur le stick) pour atteindre le bouton “Free”.

Dans ce sous-menu, vous trouverez un large catalogue de jeux gratuits classés par ordre alphabétique. La plupart d’entre eux sont de PS4, mais la console est rétrocompatible avec pratiquement tout le catalogue de la génération précédente de Sony. Cependant, dans ces titres (qui, nous vous le rappelons, ont généralement des achats en jeu), il y en a amélioré par les développeurs pour PlayStation 5.

Les jeux gratuits améliorés pour PS5

Certains des titres gratuits sont améliorés pour PS5. C’est le cas de Fortnite Battle Royale, qui fonctionnera en résolution 4K à une maîtrise de 60 cadres par seconde; Il aura également des temps de chargement réduits (bien que vous le remarquiez également avec presque tous les jeux PS4), une meilleure optimisation lors de la lecture en écran partagé et des améliorations graphiques en général.

C’est également le cas avec Call of Duty: Warzone. La bataille royale d’Infinity Ward fonctionne à 60 ips stables sur PS5 avec des résolutions plus élevées que sur la version PS4. Un autre titre récemment mis à jour pour les machines de nouvelle génération est War Thunder, un multijoueur de guerre de véhicules gratuit.

Jeux PlayStation Plus gratuits

Comme dans la console précédente, sur PS5 il y a aussi jeux gratuits pour les abonnés PlayStation Plus. Chaque mois, ils distribuent au moins deux jeux PS4, mais jusqu’en janvier, ils distribuent également l’un des PS5: Bugsnax, dont vous pouvez lire l’analyse ici. Vous pouvez vous abonner à PS Plus pour 8,99 par mois (ou 59,99 par an, ou 24,99 tous les trois mois) depuis la console ou depuis le site Web du PlayStation Store. Les titres PS4 sont compatibles avec PS5. Les jeux PS Plus de novembre sont:

Une fois ajoutés à la bibliothèque à partir de l’icône PlayStation Plus dans le PS5 Store (aucun téléchargement requis), les jeux PS Plus restent dans votre collection jusqu’à ce que vous annuliez l’abonnement. Les titres PS4 sont mis à jour tous les mois. Dans le cas des jeux PS5, nous savons pour l’instant que Bugsnax sera là jusqu’en janvier et que Destruction AllStars sera là en février.

La collection PlayStation Plus

En plus de ces jeux, les joueurs PS5 abonnés à PS Plus pourront accéder Collection PS Plus, un catalogue permanent avec 20 jeux PlayStation 4 Des best-sellers acclamés par la critique tels que Uncharted 4: A Thief’s End, Horizon Zero Dawn, Bloodborne et bien d’autres. Parmi eux se trouvent certains amélioré pour PS5, comme le mentionné Dieu de la guerre Oui Jours passés, qui fonctionnent à 60 fps. La liste complète est:

Jeux PlayStation Now gratuits

De la même manière que PS Plus, PlayStation maintenant est un service de abonnement qui vous permet d’accéder à plus de 700 jeux gratuits que vous pouvez jouer depuis votre PlayStation 5. Cependant, dans le catalogue Il n’y a toujours pas de jeux spécifiques pour la nouvelle console. Il y a 262 jeux PS4 et 15 titres PS2 que vous pouvez télécharger sur votre console, et 399 titres PS3 qui sont lus à partir du cloud (une connexion d’au moins 5 Mbps est donc requise).

De plus, tous ces titres peuvent être lus depuis le cloud avec un ordinateur. L’abonnement à PS Now coûte 9,99 par mois, 24,99 tous les trois mois ou 59,99 par an; il y a aussi Essai gratuit sept jours. Vous pouvez consulter le catalogue complet dans cette liste.

Captures d’écran fournies par Carlos Leiva.