Il s’agit de la première comparaison graphique entre Immortals Fenyx Rising dans sa version de PS5 avec celle de Nintendo Switch. À quoi ressemblera-t-il sur l’ordinateur portable?

Une nouvelle IP ambitieuse d’Ubisoft, Immortals Fenyx Rising, sortira la semaine prochaine. Il sortira sur toutes les plateformes, y compris l’ancienne et la nouvelle génération … et Nintendo Switch, quelque chose inhabituel avec AAA multiplateforme. La raison principale est que son style graphique n’est pas réaliste, mais plus familier … ce qui, en fait, rappelle beaucoup The Legend of Zelda Breath of the Wild.

Son lancement aura lieu le prochain Jeudi 3 décembre, mais de nombreux médias ont déjà pris le relais (en fait, nous avons déjà joué la version PS5 en direct). D’autres médias tels que GameXplain ont également atteint la version Switch et ont fait une comparaison qui oppose la prochaine génération de Sony à celle de Nintendo. Comment la cartouche hybride s’est-elle arrêtée?

Comme prévu, la version Nintendo a une définition et une fréquence d’images inférieures, en plus de couleurs moins vives, ce qui est particulièrement visible lorsque l’on voit le monde ouvert qui l’entoure.

GameXplain a également enregistré 20 minutes de jeu d’Immortals on Switch, où vous pouvez voir comment le jeu fonctionne dans d’autres paramètres et combat plusieurs monstres en même temps.

Sinon, le jeu devrait être identique, avec un grand monde ouvert que l’on peut explorer à pied, à cheval, en escalade et en vol à voile … de manière très similaire à Breath of the Wild.

Le jeu est l’œuvre de Ubisoft Québec, créateur d’Assassin’s Creed Odyssey, également basé sur la mythologie grecque. Bien que, contrairement à la saga des Assassins, dans Immortals, les énigmes pèsent autant que le combat. Et attention, car après le lancement, de super DLC avec de nouveaux personnages, de nouveaux emplacements et des changements dans le gameplay arrivent …

Source: GameXplain