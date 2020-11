Sony Playstation 5 :

Malgré sa sortie au début du mois dernier, les joueurs de Crash Bandicoot 4: It’s About Time viennent de le découvrir un secret qui n’est disponible que pour ceux qui ont réussi le jeu: Il s’avère que si après avoir terminé le jeu, vous allez au niveau du tutoriel TV et appuyez plusieurs fois dessus, un nouveau logo ce qui pourrait indiquer une nouvelle tranche de la franchise.

Ce logo mystérieux n’apparaît pas sur le la télé de ce niveau jusqu’à ce que vous n’ayez pas atteint le 106% de progression dans le jeu, il semble donc clair que les créateurs ont voulu le cacher pour anticiper quelque chose lié à la saga. Ci-dessous, vous pouvez voir à la fois une vidéo montrant comment le logo apparaît à l’écran, ainsi que le logo lui-même, que certains utilisateurs ont trouvé parmi les fichiers du jeu.

Il y a une nouvelle image qui apparaît sur le téléviseur après avoir battu le jeu? Teasing Crash 5 ou un spin-off? # PS4share pic.twitter.com/w6cEKJwcaE – Kevin Fagaragan (@kimmotman) 29 novembre 2020

Serait-ce un nouveau jeu Crash Bandicoot?

Comme vous pouvez le voir, le logo n’est que l’un des fruit qui servent de points dans les jeux de la saga Crash Bandicoot entouré de deux flèches bleues et orange. En soi, cela ne semble pas être un bon indice, mais étant précédé de tous les logos des jeux précédents de la franchise, les spéculations ont commencé à faire remarquer que ça pourrait être un nouveau jeu Crash Bandicoot.

Et c’est qu’après cette renaissance inattendue du marsupial et de sa bande d’amis il ne serait pas déraisonnable de penser qu’Activision veut continuer à sortir du nouveau matériel pour profiter de sa marque emblématique dans de nouvelles livraisons. En fait, certains fuites publié en début d’année suggérait que la société préparerait deux nouvelles tranches liées à Crash Bandicoot: a remasterisation de Crash Bandicoot: The Wrath of Cortex et un jeu pvp; ce dernier cadrerait bien avec le logo mystérieux qui apparaît dans Crash Bandicoot 4: It’s About Time.

Si vous n’avez pas encore lu notre analyse de Crash Bandicoot 4: It’s About Time, nous disons de cet épisode qu ‘”il n’est pas facile de prendre quelque chose d’amusant il y a 20 ans et de l’adapter à son époque, mais nous pensons que ont réussi à trouver l’équilibre entre le nouveau et le classique“.